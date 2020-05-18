無薪假浪潮來襲 飆破兩萬人創十年新高

新冠肺炎疫情雖然趨緩，無薪假人數卻持續飆高。勞動部今天公布無薪假最新統計，指出因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（即無薪假）事業單位計1189家，實施人數2萬1067人。較10天前的數字新增142家，人數新增2067人，為2009年11月底以來最多，創十年來新高。

勞動部指出，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

若依類別分，製造業有251家共8786人實施無薪假，人數持續攀升。其中金屬機電工業有107家共4297人最多；民生工業則有76家共2667人，排第二名。

服務業中，住宿餐飲業有161家、3998人實施無薪假。批發零售業則有348家共3882人。支援服務業（如旅行社）則有114家共1408人；藝術、娛樂及休閒服務業有29家共178人。不動產業則有6家共84人實施無薪假。