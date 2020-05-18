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無薪假家數1,189家、史上最多 人數衝破2萬

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（18）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數破千，來到1,189家，人數21,067人。（示意圖與新聞當事人無關） 記者林俊良／攝影
勞動部今（18）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數破千，來到1,189家，人數21,067人。（示意圖與新聞當事人無關） 記者林俊良／攝影

勞動部今（18）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數破千，來到1,189家，人數21,067人。其中，家數破歷史最高紀錄，一周內暴增142家，人數一周增加2,067人，為2009年11月底以來最多，創十年多來新高。

勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

各業中，製造業現有251家、8,786人實施無薪假，人數持續攀升，顯示疫情衝擊已由服務業擴大到製造業；其中，金屬機電工業有107家、4,297人最多；民生工業則有76家、2,667人次之。家數和人數皆上升。

服務業中，住宿餐飲業有161家、3,998人實無薪假，但人數和家數呈微幅增加；批發零售業則有348家、3,882人，家數較上期增加90家，人數增加215人。包括旅行社在內的支援服務業則有114家、1,408人；藝術、娛樂及休閒服務業有29家、178人。另外，不動產業也有6家、84人實施無薪假。

無薪假 勞動部

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