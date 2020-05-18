名家觀點／期許新內閣加速產業數位轉型

蔡總統即將在520就任第二個四年任期，同時行政院改組後的新內閣也將上任。過去這段期間，在蔡總統與行政院率領的內閣團隊在防疫工作打了漂亮的勝仗，展現政府在防疫工作上的執行力，在疫情趨緩後，下一階段應著眼在經濟，新內閣應為提升台灣長期競爭力，推動各產業朝產業4.0轉型升級。

台灣在疫情過後，如何推動經濟發展應是新內閣的首要任務，為此，我建議新內閣應積極推動各行各業朝產業4.0來轉型升級，利用台灣在人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、雲端運算（Cloud Computing）的產業基礎，再加上台灣最具優勢的硬體裝置（Device），帶動各行各業啟動數位轉型。

為推動各行業的轉型升級，建議政府應祭出獎勵措施，立法院應再次展現先前為防疫工作火速通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的效率，如今為了振興國內經濟發展，也應比照儘快立法通過投資抵減案，讓財政部對企業朝產業4.0的轉型提供投資抵減。

未來各行業申請投資抵減時，只要提供投資項目並列舉投資前後的差異及效益，在未來四年所投入的金額都可列入申請，以做為誘因。雖然一開始財政部的稅收可能會因此減少，但相信從長遠計，未來十年、20年內，企業所繳的稅收一定會加倍奉還。

此外，為有效推動各行業的轉型升級，經濟部、科技部以及各部會旗下的法人單位，也要動員來全力支持產業4.0的相關推動計畫。

在台灣各行業推動產業4.0計畫的同時，各部會應政策性創造市場需求，「以內需帶動外銷」的策略，藉由國內市場需求帶動，讓業界可以有將創新落實的舞台，並在台灣練兵後，進一步以國際為市場，掌握國際化的機會。

尤其在智慧製造領域，台灣許多具規模的製造業，多年來已有此認知並開始進行數位轉型，中小企業中更有許多隱形冠軍，各行業已逐漸認知到數位轉型對智慧製造的重要性，未來政府如能輔以投資抵減的政策誘因，將可有效加速各行業推動數位轉型，提升台灣智慧製造的競爭力。

除了智慧製造領域，未來也要強化推動智慧醫療、智慧交通、智慧零售、智慧觀光等服務業國際化項目，將有「千倍的機會」，雖然相對也會有「百倍的挑戰」等待我們去克服，發展策略上就要借重台灣的產業優勢基礎，以利進一步創新開發出提供優質生活的各種新服務。

美國政府以國安因素為由，希望借重台灣在世界領先的半導體技術，邀請台積電赴美投資設廠，台積電也宣布在美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠，雙方將進一步洽談合作細節，由此可以看到台灣的實力。

台灣的實力不論是展現在防疫工作或是推動各行各業朝產業4.0轉型升級的寶貴經驗，都可分享給國際社會，也是很多國家可以效法的典範。

要做好產業轉型升級，提升台灣整體競爭力，需要府院的高度重視，並動員各部會來配合，如此才能讓台灣掌握下一波經濟發展的新契機，這也是政府重要的「超前部署」，方能掌握未來的機會。（作者是宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）