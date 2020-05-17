新南向應串連台產業鏈 吸引台商在台設營運總部

東南亞國家正值崛起的階段，台灣政府也積極推動新南向政策，展望未來，KPMG安侯建業專業策略長關春修建議，新南向應結合台灣產業結構調整、串連產業鏈，要順勢將台灣打造成企業區域營運總部或全球營運總部，並將海外資金回台專法與新南向政策結合，讓製造業從中國大陸移到新南向國家也可適用專法的租稅優惠。

KPMG「海外業務發展中心」長期服務東協華商企業，關春修指出，東南亞國家享有人口紅利與廣大內需市場，有東協「十加六」經濟共同體的區域貿易及關稅優惠，是全球第三大市場及第六大經濟體，為我國重要的貿易及投資夥伴。蔡總統嘁出新南向政策，恰好與世界情勢呼應，讓台商在全球佈局下搶得先機。不過，過去政策不夠明確及聚焦。

關春修指出，企業在國際佈局需順應國際經濟與產業發展趨勢，新興國家的人口及經濟實力逐漸提升，市場也逐漸擴大，這些市場大多是台商過去較少著墨的地方，需要加緊經營；而未來幾年，區域市場整合勢將加速，若無法有效應對，台灣將有邊緣化的危機。

關春修表示，台灣產業長期聚焦代工製造，不斷在全球各地追求廉價生產要素以降低成本，許多產品市佔率高但附加價值低。新南向政策不能只是鼓勵台商將生產據點從中國大陸移至成本更低廉的東南亞國家，應趁全球總體環境變遷，讓產官學合作協助改善台灣產業結構及企業升級，否則一旦東南亞國家追趕上來，台灣企業終將成為遊牧民族。

早期台商在東南亞多是單打獨鬥，但各有一定的優勢及資源，關春修建議，政府要盤點東南亞現有台商的產業現況，提供完整的投資建議，減少企業赴東南亞投資摸索的時間，協助台商深耕品牌及通路，推展數位經濟，培養核心能力，將產業鏈整合起來。

新南向是順勢將台灣打造成企業區域或全球營運總部的好時機，關春修指出，泰國、馬來西亞等國都積極提供優惠來吸引外資，建議政府可透過提供優惠的方式吸引海外企業回台成立營運總部，並利用東協國家提供的租稅優惠進行營運佈局。

關春修表示，企業跨國佈局除稅務外，會考慮當地國家的基礎建設、政經環境、產業鏈、勞工、當地市場等因素，台灣市場小，在區域經貿上邊緣化，所以不少台商會將資金及盈餘留在海外。建議政府將海外資金回台專法與新南向政策結合，讓製造業移出中國大陸到東南亞國家也可適用資金匯回優惠，讓企業更有將營運總部設在台灣的誘因。