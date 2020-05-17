快訊

歐巴馬暗批川普抗疫不力 連假裝負責都不願意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新南向應串連台產業鏈 吸引台商在台設營運總部

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
KPMG安侯建業專業策略長關春修建議，新南向應結合台灣產業結構調整、串連產業鏈，要順勢將台灣打造成企業區域營運總部或全球營運總部，並將海外資金回台專法與新南向政策結合，讓製造業從中國大陸移到新南向國家也可適用專法的租稅優惠。圖／本報資料照片
KPMG安侯建業專業策略長關春修建議，新南向應結合台灣產業結構調整、串連產業鏈，要順勢將台灣打造成企業區域營運總部或全球營運總部，並將海外資金回台專法與新南向政策結合，讓製造業從中國大陸移到新南向國家也可適用專法的租稅優惠。圖／本報資料照片

東南亞國家正值崛起的階段，台灣政府也積極推動新南向政策，展望未來，KPMG安侯建業專業策略長關春修建議，新南向應結合台灣產業結構調整、串連產業鏈，要順勢將台灣打造成企業區域營運總部或全球營運總部，並將海外資金回台專法與新南向政策結合，讓製造業從中國大陸移到新南向國家也可適用專法的租稅優惠。

KPMG「海外業務發展中心」長期服務東協華商企業，關春修指出，東南亞國家享有人口紅利與廣大內需市場，有東協「十加六」經濟共同體的區域貿易及關稅優惠，是全球第三大市場及第六大經濟體，為我國重要的貿易及投資夥伴。蔡總統嘁出新南向政策，恰好與世界情勢呼應，讓台商在全球佈局下搶得先機。不過，過去政策不夠明確及聚焦。

關春修指出，企業在國際佈局需順應國際經濟與產業發展趨勢，新興國家的人口及經濟實力逐漸提升，市場也逐漸擴大，這些市場大多是台商過去較少著墨的地方，需要加緊經營；而未來幾年，區域市場整合勢將加速，若無法有效應對，台灣將有邊緣化的危機。

關春修表示，台灣產業長期聚焦代工製造，不斷在全球各地追求廉價生產要素以降低成本，許多產品市佔率高但附加價值低。新南向政策不能只是鼓勵台商將生產據點從中國大陸移至成本更低廉的東南亞國家，應趁全球總體環境變遷，讓產官學合作協助改善台灣產業結構及企業升級，否則一旦東南亞國家追趕上來，台灣企業終將成為遊牧民族。

早期台商在東南亞多是單打獨鬥，但各有一定的優勢及資源，關春修建議，政府要盤點東南亞現有台商的產業現況，提供完整的投資建議，減少企業赴東南亞投資摸索的時間，協助台商深耕品牌及通路，推展數位經濟，培養核心能力，將產業鏈整合起來。

新南向是順勢將台灣打造成企業區域或全球營運總部的好時機，關春修指出，泰國、馬來西亞等國都積極提供優惠來吸引外資，建議政府可透過提供優惠的方式吸引海外企業回台成立營運總部，並利用東協國家提供的租稅優惠進行營運佈局。

關春修表示，企業跨國佈局除稅務外，會考慮當地國家的基礎建設、政經環境、產業鏈、勞工、當地市場等因素，台灣市場小，在區域經貿上邊緣化，所以不少台商會將資金及盈餘留在海外。建議政府將海外資金回台專法與新南向政策結合，讓製造業移出中國大陸到東南亞國家也可適用資金匯回優惠，讓企業更有將營運總部設在台灣的誘因。

東南亞 新南向政策 台商

延伸閱讀

政府助攻 專家：整合新南向產業鏈

國銀新南向 Q2獲利恐重摔

KPMG提醒：遠距工作增 防駭如防疫

新南向產業創新合作 應建構國家型綠能科技專利池

相關新聞

經濟部：大原則是政府定量徵用口罩 其餘回歸市場

口罩開放外銷腳步近了，疫情中心指揮官陳時中今天說，開放外銷是必然，而且時間愈快愈好；經濟部官員則說，會與衛福部洽談細節，...

新南向應串連台產業鏈 吸引台商在台設營運總部

東南亞國家正值崛起的階段，台灣政府也積極推動新南向政策，展望未來，KPMG安侯建業專業策略長關春修建議，新南向應結合台灣...

歐美疫情趨緩、沙國減產 汽油明起再漲0.9元

歐美新冠肺炎疫情趨緩、沙國6月起大規模減產，導致國際原油價格持續回升，國內油價也連三周漲價！中油自明（18）日凌晨零時起...

政府助攻 專家：整合新南向產業鏈

新南向政策是蔡政府上任後的主要政策之一，儘管美中貿易戰牽動台商改變生產基地，但部分製造業不適合回流台灣，KPMG安侯建業專業策略長關春修建議，新南向應結合台灣產業結構調整、串連產業鏈，要順勢將台灣打造成企業區域營運總部或全球營運總部，並將海外資金回台專法與新南向政策結合，讓製造業從中國大陸移到新南向國家也可適用專法的租稅優惠。

上月外銷訂單 估減逾6％

經濟部將於20日公布4月外銷訂單統計，考量新冠肺炎疫情影響之下，4月外銷訂單約為338至353億美元，年減幅度約為10.3%至6.3%之間。統計處表示，疫情衝擊前所未有，4月外銷訂單仍然不樂觀。

4月失業率 恐不樂觀

主計總處將在22日發布4月失業率。新冠肺炎疫情重創全球經濟，衝擊各行各業營運，導致業務緊縮或歇業，非自願失業增加，加上民眾尋職不易，外界關注失業率是否會逐步走揚。

台灣168／Q1我對東協出口增5.6％

財政部海關進出口統計，2020年第1季我國對東協出口132億美元，較去年同期增5.6％，出口主要貨品，以電子零組件為最大宗，占所有出口貨品的44.0％，其次為基本金屬及其製品，占8.7％。

每周一勢／4月消費者物價下跌0.9％

主計總處公布，2020年4月CPI較去年同期下跌0.97％，若扣除蔬菜水果，跌1.09％，剔除能源後之總指數(即核心CPI)，則漲0.05％。

口罩產量躍進 經濟部：每日最高已達2000萬片

台灣防疫有成，防止飛沫入侵的口罩功不可沒。經濟部官員表示，口罩本週單日最高產量達2000萬片，平均日產能達1800萬到1...

和大嘉義大埔美新廠 15日上樑

特斯拉上海廠開始量產，和大集團提前部署、同時加碼投資台灣，位於嘉義大埔美園區的三廠及員工宿舍，將於15日舉行上樑典禮。董事長沈國榮說，新廠投資金額約40億元，預計明年第1季完工。

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

熱門新聞

新北紓困手冊11縣巿來要 侯友宜砲中央：不能還是不會

陸拚5G基建 台系鏈獲追單

台積供貨華為 恐受限

金控雙雄 2020展望不同調

營收恐重創 台積電：密切關注美國出口規定

國巨陳泰銘：我是懂生活的科技人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。