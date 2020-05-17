快訊

考完對答案！ 國中會考五科完整試題與解答看這裡

109國中教育會考數學科 完整試題與解答

加油要快！中油汽、柴油價格18日起各調漲0.9元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣中油表示，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.9元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.1元、95無鉛汽油每公升20.6元、98無鉛汽油每公升22.6元、超級柴油每公升16.3元。

台灣中油指出，本周受沙國6月將加碼減產100萬桶/日、全球新冠肺炎疫情出現趨緩跡象等因素影響，導致油價上漲。

本週調價指標7D3B週均價為每桶28.23美元，較前週24.87美元上漲3.36美元，新台幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅為10.84%。

油價 中油

延伸閱讀

歐美疫情趨緩、沙國減產 汽油明起再漲0.9元

遭境外駭客攻擊 中油台塑化加強資安防護措施

攻擊中油駭客來自海外 調查局：疑另有10家企業被滲透

520前二度遭駭客入侵？中油：是員工操作異常

相關新聞

歐美疫情趨緩、沙國減產 汽油明起再漲0.9元

歐美新冠肺炎疫情趨緩、沙國6月起大規模減產，導致國際原油價格持續回升，國內油價也連三周漲價！中油自明（18）日凌晨零時起...

政府助攻 專家：整合新南向產業鏈

新南向政策是蔡政府上任後的主要政策之一，儘管美中貿易戰牽動台商改變生產基地，但部分製造業不適合回流台灣，KPMG安侯建業專業策略長關春修建議，新南向應結合台灣產業結構調整、串連產業鏈，要順勢將台灣打造成企業區域營運總部或全球營運總部，並將海外資金回台專法與新南向政策結合，讓製造業從中國大陸移到新南向國家也可適用專法的租稅優惠。

上月外銷訂單 估減逾6％

經濟部將於20日公布4月外銷訂單統計，考量新冠肺炎疫情影響之下，4月外銷訂單約為338至353億美元，年減幅度約為10.3%至6.3%之間。統計處表示，疫情衝擊前所未有，4月外銷訂單仍然不樂觀。

4月失業率 恐不樂觀

主計總處將在22日發布4月失業率。新冠肺炎疫情重創全球經濟，衝擊各行各業營運，導致業務緊縮或歇業，非自願失業增加，加上民眾尋職不易，外界關注失業率是否會逐步走揚。

台灣168／Q1我對東協出口增5.6％

財政部海關進出口統計，2020年第1季我國對東協出口132億美元，較去年同期增5.6％，出口主要貨品，以電子零組件為最大宗，占所有出口貨品的44.0％，其次為基本金屬及其製品，占8.7％。

每周一勢／4月消費者物價下跌0.9％

主計總處公布，2020年4月CPI較去年同期下跌0.97％，若扣除蔬菜水果，跌1.09％，剔除能源後之總指數(即核心CPI)，則漲0.05％。

口罩產量躍進 經濟部：每日最高已達2000萬片

台灣防疫有成，防止飛沫入侵的口罩功不可沒。經濟部官員表示，口罩本週單日最高產量達2000萬片，平均日產能達1800萬到1...

【水利風暴2】颱風季將至 被失業掌水工憂「誰去關水門」

「需要這麼急、這麼狠嗎？」行政院才對農民紓困，且正值汛期，今年首個颱風「黃蜂」逐漸接近。雲林農田水利會代理會長洪國浩對百餘名掌水工揮出第一刀，全數解雇。張姓掌水工無奈地說，把掌水工作交給工作站人員，看似節省人力和公帑，其實只省了小錢，還會把事情搞砸，一旦像颱風夜有臨時緊急狀況，恐怕錯失防災關鍵時間。

和大嘉義大埔美新廠 15日上樑

特斯拉上海廠開始量產，和大集團提前部署、同時加碼投資台灣，位於嘉義大埔美園區的三廠及員工宿舍，將於15日舉行上樑典禮。董事長沈國榮說，新廠投資金額約40億元，預計明年第1季完工。

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

熱門新聞

他衝公所申請紓困卻讓「妻子秘密」曝光 網：很好的案例宣導

台積電赴美設廠 分析師：一壞兩好

陸拚5G基建 台系鏈獲追單

台積供貨華為 恐受限

新北紓困手冊11縣巿來要 侯友宜砲中央：不能還是不會

口罩產量躍進 經濟部：每日最高已達2000萬片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。