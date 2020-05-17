加油要快！中油汽、柴油價格18日起各調漲0.9元
台灣中油表示，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.9元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.1元、95無鉛汽油每公升20.6元、98無鉛汽油每公升22.6元、超級柴油每公升16.3元。
台灣中油指出，本周受沙國6月將加碼減產100萬桶/日、全球新冠肺炎疫情出現趨緩跡象等因素影響，導致油價上漲。
本週調價指標7D3B週均價為每桶28.23美元，較前週24.87美元上漲3.36美元，新台幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅為10.84%。
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