加油要快！中油汽、柴油價格18日起各調漲0.9元

「需要這麼急、這麼狠嗎？」行政院才對農民紓困，且正值汛期，今年首個颱風「黃蜂」逐漸接近。雲林農田水利會代理會長洪國浩對百餘名掌水工揮出第一刀，全數解雇。張姓掌水工無奈地說，把掌水工作交給工作站人員，看似節省人力和公帑，其實只省了小錢，還會把事情搞砸，一旦像颱風夜有臨時緊急狀況，恐怕錯失防災關鍵時間。

2020-05-16 16:38