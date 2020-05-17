歐美疫情趨緩、沙國減產 汽油明起再漲0.9元

歐美新冠肺炎疫情趨緩、沙國6月起大規模減產，導致國際原油價格持續回升，國內油價也連三周漲價！中油自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.9元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.1元、95無鉛汽油每公升20.6元、98無鉛汽油每公升22.6元、超級柴油每公升16.3元。

中油表示，本週受沙國6月將加碼減產100萬桶/日、全球新冠肺炎疫情出現趨緩跡象等因素影響，導致油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶28.23美元，較前週24.87美元上漲3.36美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅為10.84％。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。