NCC下禁令 騰訊、愛奇藝等大陸OTT TV不得在台打廣告

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
中國大陸OTT TV 業者透過代理商進入台灣，最近更在台北市公車打廣告。國家通訊傳播委員會（NCC）今（15）日找大陸委員會、文化部、經濟部、台北市政府、新北市政府及相關公協會召開會議、取得共識，正式下禁令。圖／歐銻銻娛樂提供
中國大陸OTT TV 業者透過代理商進入台灣，最近更在台北市公車打廣告。國家通訊傳播委員會（NCC）今（15）日找大陸委員會、文化部、經濟部、台北市政府、新北市政府及相關公協會召開會議、取得共識，正式下禁令。圖／歐銻銻娛樂提供

中國大陸OTT TV 業者透過代理商進入台灣，最近更在台北市公車打廣告。國家通訊傳播委員會（NCC）今（15）日找大陸委員會、文化部、經濟部、台北市政府、新北市政府及相關公協會召開會議、取得共識，正式下禁令。NCC宣布，因大陸地區OTT TV 服務並非台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第34條規定許可之事項，在台灣境內廣告應予下架。

NCC指出，大陸委員會說明，依兩岸條例第34條規定，大陸地區物品、勞務、服務或其他事項，應經許可後，始得在台灣刊登廣告或其他促銷推廣活動。但OTT TV 服務非屬兩岸條例第34條規定許可之事項。如有委託、受託或自行在台灣境內從事許可以外之大陸地區物品、勞務、服務或其他事項者，也將面臨兩岸條例第89條之罰則，不過NCC強調今天的會議是以「違法刊登廣告」為主。

最近中國大陸騰訊的WeTV國際版公開在台北地區的公車內外裝、公車亭與大樓電梯等進行OTT TV 服務廣告，台北市政府代表表示，將處理WeTV廣告下架事宜；新北市政府也表示將注意廣告內容有無違反法令規定。

NCC表示，目前先禁止大陸OTT TV違法在台進行廣告宣傳，但有關OTT TV 服務之監理議題，因網際網路屬開放環境，NCC刻正積極研擬「網際網路視聽服務管理法」草案，仍要等今年7月底前提出，廣徵各界意見，以提供OTT TV 服務合適之規管監理機制。

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