經濟部再添10家中小企業 擴大投資37億元

繼昨日三大方案投資總金額破兆後，經濟部所今（15）日再添10家中小企業擴大投資37億元，包括金御園食品、葉合佑實業、昇詮科技、光宇材料、強方科技、勝源機械、富騰國際、至成實業、恆誼化工及盛展企業。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過234家中小企業投資約987億元，帶來9,633個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動490家企業投資約1兆73億元，預估創造82,785個本國就業機會。後續尚有45家企業排隊待審。

金御園食品預計投入逾2,000萬元，在高雄大寮食品工廠增設連續式微電腦控制包裝機、以及蔥油餅成形辨識自動機械手臂組，改善生產效率，提升食品安全衛生標準，持續拓展外銷市場，可為國內創造26個工作機會。

葉合佑實業原有生產線已滿載，無法擴大承接國際訂單，在公司長期成長考量下，計劃投入逾2億元於台中市大肚新建廠房，並利用智慧機械設備提高產品附加價值，搶攻國際市場大餅，將可創造11個國內工作機會。

昇詮科技為提升美國市佔率，成為該地前三大廣播系統製造商，計劃在臺建立營運總部，招募42名本國員工，斥資3億元於新竹市新建廠房，導入各項智慧化設備，大幅減少生產工時，提高管理效率。

光宇材料將新增聘30名國內人才，斥資逾2億元，在台南市柳營廠新增廢棄有機溶劑、廢棄太陽能面板及廢砂漿等處理設備。

強方科技計劃斥資10億元在台南科技工業區打造全國第一座半導體電子級硫酸循環利用工廠，以新型態的循環經濟模式，為台積電、聯電、美光等大廠提升產業競爭力，預計此次投資可增加27個國內工作機會。

勝源機械預計斥資逾1億元在台中大肚廠擴增智慧化機器設備，同時建構工業用雲端擷取機台資料及網路平台，持續帶領顧客走在時代尖端，將可創造國內六個就業機會。

富騰國際預計斥資逾3億元在高雄大寮設立新廠，投入高階大型生產設備，有利臺灣在高階特殊金屬零件的國際供應鏈上取得先機，將可創造17個國內工作機會。

至成實業預計招募45名本國員工，斥資近4億元，在台中清水設立新廠，導入自動化智慧生產線，使原料生產到出貨一條龍式作業。

恆誼化工預計斥資逾6億元，在苗栗頭份新建廠房擴增產線，以滿足兩大市場需求，將創造國內八個就業機會。

盛展企業計劃招募18名國內人才，斥資逾4億元在彰化縣埤頭鄉設立新廠，導入智慧化生產設備，提升產品利用率，預期完成後總產量可增加50%。