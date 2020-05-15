美商中經合投資組合公司小智研發 攜手輔大醫院抗疫

新冠肺炎 (COVID-19) 的快速蔓延，造成經濟活動大幅停滯，大家看到景氣快速衰退的同時，也發現自然生態的復甦與環境保育的重生，讓各界專家重新思考自然環境反撲之說及發表支持永續議題 (sustainability) 討論。在台灣，擅長利用再生材料升級改造和跨界合作的小智研發 (Miniwiz)，近期與致力追求醫療創新與研發的輔大醫院，協同經濟部、衛福部，提出首個智慧型防疫病房—MAC WARD 模組化病房的設計概念。不僅帶出醫療的需求，也點出「永續」的重要性。

美商中經合集團資深合夥人朱永光表示：「『永續』是一個必要長期且深入了解的議題，專注全球市場發展和產業動態的美商中經合集團 (WI Harper Group)，多年前即深刻了解『永續經營』的重要性。中經合投資組合公司小智研發就是最佳案例：持續以其專長跨界發展，將重製再生的概念，透過不同的形式推展並實際應用至不同的領域。為永續經營／循環經濟寫下更多里程碑。」

小智研發創辦人暨執行長黃謙智表示：「真的很榮幸能和輔大醫院合作，運用我們環保無毒的再生材料，協助抗疫，也為永續貢獻。而我們剛完成的A輪募資，超額認購1千3百萬美金。感謝美商中經合集團領投、新加坡淡馬錫控股 (Temasek Holdings) 旗下蘭亭投資國際 (Pavilion Capital International Pte Ltd) 等所有股東強而有力的支持，讓小智研發能持續利用再生材料升級改造。」

新加坡淡馬錫控股 (Temasek Holdings) 旗下蘭亭投資國際 (Pavilion Capital International Pte Ltd) 張志江提到：「我們投資的主軸之一即是永續，小智研發團隊擁有建築的專業以及再生材料製造再生的know-how，讓再生兼具功能和美學，且能真正商業化，讓人印象深刻。」