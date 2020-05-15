日本樂天5G服務遞延 廣達：大方向看沒延遲
新冠肺炎肆虐，日本政府為防疫先前啟動緊急狀態，據了解，廣達（2382）與日本樂天集團合作的開放式架構5G網路，因施工不便，導致目前佈建進度延遲，對此，廣達強調，疫情讓很多東西都不方便，但從大方向來看不覺得有任何延遲。
日本政府為防治新冠肺炎，先前在全國範圍內實施緊急狀態，也影響正常商業活動，日本樂天集團旗下樂天移動今年已推出4G服務，更計畫5G網路即將開台，但現在卻傳出佈建延遲。
對此，廣達資深副總楊麒令回應，疫情讓很多東西延遲，因日本當地現在不方便施工，所以造成短時間有些沒按表操課，但以大方向來說，不覺得5G佈建有任何延遲。
樂天移動是全球首家採用開放架構的電信業者，樂天採用開放架構網路的成效如何，成為電信及設備廠商的重要指標，廣達、中磊等已經打入樂天移動供應鏈。
在伺服器產能部分，廣達目前在台灣、大陸、歐洲、美國皆有廠區，但仍以中國產能為主，而台灣是近年因應中美貿易戰新增的產能。
展望今年營運，楊麒令指出，全球資料中心都有在成長，主要是因為宅經濟興起，讓資料中心需求持續往上。看好下半年伺服器營運，全年來看仍是雙位數成長。
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