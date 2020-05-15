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全台每2千人就有一家！便利商店Q1營收超越百貨

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
就台、日、韓便利商店密集度觀察，南韓密集度居冠，2018年平均每1,205人就有一間便利商店，而我國2019年平均每2,058人有一間便利商店，密集度居次。圖／經濟部提供
就台、日、韓便利商店密集度觀察，南韓密集度居冠，2018年平均每1,205人就有一間便利商店，而我國2019年平均每2,058人有一間便利商店，密集度居次。圖／經濟部提供

經濟部今（15）日指出，今年第1季便利商店營收超越百貨公司，便利商店業營業額續創新高，平均每2,058人有一間便利商店。在綜合商品零售業中，營收占比向來居首的百貨公司，今年第1季因受疫情衝擊，營收大幅滑落。

經濟部表示，在綜合商品零售業中，百貨公司營收占比從去年之27.9%降至23.6%，落居第二，便利商店則升至27.3%，躍升第一，成為綜合商品零售業之首。

經濟部今日發布產業經濟統計分析，在綜合商品零售業中，便利商店雖單店營業面積相對小，惟商品種類繁多、提供便捷民生服務，向為其經營特色，在業者積極展店下，營業規模日益擴增。

根據流通快訊雜誌統計，2006年底便利商店總家數為8,564家，2019年底成長至11,465家，平均每年展店超過200家，為驅動營收成長之重要動能。

再加上，近年便利商店持續改裝新型態門市，推出複合店型，強化鮮食、現磨咖啡及現調茶飲等商品，並提供代收包裹等各式服務，以增加來客數及顧客黏著度，營收持續成長，去年營業額達3,316億元，續創歷年新高。

經濟部指出，我國便利商店密集度高於日本，低於南韓。就台、日、韓便利商店密集度觀察，南韓密集度居冠，2018年平均每1,205人就有一間便利商店，而我國2019年平均每2,058人有一間便利商店，密集度居次。

至於少子化嚴重的日本則因市場飽和、成長有限，平均每2,233人有一間便利商店，密集度居第三。

此外，在新冠肺炎疫情衝擊下，網路銷售成長幅度優於實體通路。今年1月下旬起，武漢肺炎疫情逐漸蔓延，零售業營運大受衝擊，今年第1季整體零售業營業額年減0.6%，惟便利商店逆勢成長，營業額達847億元，創歷年同季新高，年增5%，是少數未受疫情衝擊之零售業。

除因家數擴增至11,551家的展店效應外，疫情導致民眾減少餐廳外食，就近採購需求擴增，進一步推升營收成長，此外，部分消費管道轉移至網路，致今年第1季便利商店透過網路銷售之營業額大幅成長25%，高於實體通路的增幅4.7%，網路銷售占營收比重亦由0.9%升至1.1%，亦成為挹注營收成長的另一助力。

在綜合商品零售業中，百貨公司營收占比從去年之27.9%降至23.6%，落居第二，便利商店則升至27.3%，躍升第一。圖／經濟部提供
在綜合商品零售業中，百貨公司營收占比從去年之27.9%降至23.6%，落居第二，便利商店則升至27.3%，躍升第一。圖／經濟部提供

便利商店 營收 零售業

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