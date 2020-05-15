東陽4月小虧、累計前4月個月稅前EPS 0.56元

新冠肺炎疫情大流行，全球封城鎖國、經濟活動停滯，使得汽車維修需求降低，東陽（1319）少見的出現單月虧損，自結4月合併稅前淨損 1.13億元，其中包含4月匯損4,805萬元影響；累計前4月自結累計合併稅前淨利為2.73 億元，稅前EPS 0.56元。

4月新冠肺炎疫情在美國及歐洲地區大流行，AM銷售的主力城市幾呼都在進行封城鎖國，受到經濟活動停滯影響，4月營收、獲利雙隻受到衝擊，其中，4月還出現近年來少見的單月虧損。

東陽表示，全球都受到新冠疫情影，通路商的進貨也趨保守，在不景氣的時間裡，東陽持續開發新產品，加速產品認證，做好準備，待疫情緩和後，市場動能恢復，需求就會回升，東陽的銷售可望跟著恢復榮景。

另外，新冠疫情衝擊下中國大陸已經解封，法人預估第2季的中國車市的產銷也會回到過去正常水準，另外，考量到汽車火車頭工業，中國大陸的地方政府陸續推相關購車補貼政策，加上消費自第1季的遞延效應，不排除中國車市將一季比一季好，汽車相關供應鏈營運可望築底復甦。