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震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

彭博：台積電將在美國亞利桑那州設廠 2023年前動工

防疫「宅經濟」善用政府資源 獎勵政策大補帖

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

「宅經濟」成為目前商業主流，為創造友善的網路購物環境，協助業者善用政府各項利多政策，經濟部商業司特別委請資策會科法所、台灣商業聯合總會規劃執行，將於5月20日舉辦一場【善用政府資源對抗疫情 獎勵政策大補帖】。

這場講座將教授業者善用各項資源，利用「研發投資抵減」鼓勵創新研發抵免稅金，進而使企業開源節流。同時搭配當前推動計畫政策，引導政府基金或民間創投資金投資，以及協助不同發展階段的電商相關業者，達成引入政府或民間投資方案，促成投資之目的。

新冠肺炎疫情影響下，民眾普遍在家上班、遠距上課的需求也日益增多，這也帶動了個人電腦、筆記型電腦的需求。據悉，光是今年3月，PChome 24H購物筆電的銷量就比去年同期增長了百分之三十五，而momo購物則是增長了大約六成左右；儘管部分電商在此次新冠肺炎疫情期間因為航班縮減，有運費調漲的情況，但是海運的到貨則不受影響，銷量反而因為日用品、泡麵、乾貨、健身產品等商品帶動成長，整體而言電商算是疫情受惠產業。

宅經濟顯著成長，尤以日常生活用品類、居家娛樂類、室內運動、新聞類、外送平台APP用戶漲幅最高，值得注意的是，在這波疫情影響之下，因應Work from home概念而爆紅的「視訊會議軟體」成長幅度更是驚人。

這些都是電商研發成功的範例，如何運用政府資源達到研發投資抵減，並搭配當前推動計畫政策，引導創投資金投資，以及電商相關業者透過不同發展階段的認識創投、進而提出申請，達成引入政府或民間投資方案，促成投資之目的，乃是民間業者的秘訣。

這次特別於台中市舉行座談活動，分別邀請主導產業顧問股份有限公司總經理游勝評就研發投資抵減進行實務剖析；群益創投總經理洪永沛及協理周佳德分享新創事業如何引進外部投資人；優思整合顧問服務股份有限公司總經理陳袽琪說明如何運用策略性的政府資源。本次講座將在5月20日（星期三）13：30~16：30，地點：台中市潮港城國際美食館（台中市南屯區環中路四段2號2樓巴黎廳）。

活動內容：http://www.tfoc.org.tw/

報名網址：https://forms.gle/LsbEMF2k4KoWZcPZA

電商 疫情 創投

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