台電首座併網2MW儲能系統 金門啟用

台電聯手台達電子設立全國最大、首座併入電網系統且可即時調度的2MW儲能系統，今（14）日於金門夏興電廠啟用，由內含462個電池模組的40呎鋰電池儲能貨櫃及20呎電網級功率調節系統貨櫃組成，可儲存太陽光電與風力等電力、協助電網自動調整系統頻率，遇到意外可在0.2秒內瞬間供應金門8%電力，較過往傳統備用機組快數千倍。

台電表示，此計畫聯手電源管理知名企業台達，在金門夏興電廠設置容量達2MW/1MWh(百萬瓦小時)的儲能系統。其中，2ＭＷ為最大供電功率，1MWh則為電池容量，由一個40呎的MIT國產鋰電池儲能貨櫃組成，內含462個電池模組、總儲電量超過1000度(kWh，瓩時)，另搭配一個20呎的電網級功率調節系統貨櫃。

此系統啟用後，正式超越2019年於高雄永安完成的1MW/1MWh儲能系統，躍升全國單一案場最大，若以2MW功率供電，可持續半小時，而以1ＭＷ供電則可持續1小時。

台電說明，金門地區屬小型獨立電力系統，未與本島電網連接，現有塔山、夏興、麒麟電廠共19部重油、輕柴油機組，裝置容量9.1萬瓩(91MW)，太陽光電裝置容量超過9MW、風力也達4MW，特定時段發電佔比甚至可達30%以上；因再生能源間歇特性對小型獨立電網系統影響較大，台電2018年即開始規劃於金門夏興電廠設置「儲能試驗系統」，協助電力調度。

台電指出，此套儲能系統除可儲存金門再生能源產生的電力，也可平緩再生能源變動，如太陽日照充足時，可存下過剩電力；反之系統有需求時則將電力送出。此套系統也是「全國首座實際併入電網」接受即時調度，可實際「自動調整系統頻率」的儲能系統，若遇跳機等突發電力事件，可在0.2秒內瞬間供電救援，較過往傳統備用機組啟動約需15至20分鐘，快上數千倍，現已正式併入金門電網，同步配合塔山電廠9、10號新機組運轉測試。

台電說明，金門夏興電廠另規劃一套鈉硫電池儲能系統，現正建置中，預計今年底前可完成，電池容量將超過10MWh，由9個20呎電池儲能貨櫃組成，可望再創最大紀錄。