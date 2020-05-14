商用無人機市場 估2025年規模上看1290億美元

光電協進會表示，預計未來幾年，商用無人機(UAV)與人工智慧(AI)網路安全市場都將大幅成長。與AI技術結合的無人機，會將其觸角廣泛地伸進各個領域並產生影響。

根據Grand View Research 的最新報告顯示，到2025 年，全球商用無人機市場規模預計將達到1292.3億美元，複合年成長率為56.5％。由於無人機深入各種應用，舉凡建築、攝影、房地產，以及農業等廣泛領域都可以看到它的蹤影。

商用無人機能夠到達許多人類和其他機器無法到達的地區，加上其機上電腦控制的相機，應用潛力無窮，不但可以幫助農民監測農作物、執法機關加強安全監控並且可以深入許多危險的地區取得第一手資訊。

隨著無人機的普及，裝置的生產成本與購買價格不斷降低，進一步吸引更多的買氣。目前在市場上活躍的無人機科技公司包括Plymouth RockTechnologies(PRT)、波音公司(Boeing)、Kratos、洛克希德·馬丁公司，以及AeroVironment 公司等等。而就產品類型而言，由於在影片和攝影應用中大受歡迎。

預計具有旋轉葉片的商用無人機的市場將以可觀的複合年成長率增加，這類無人機的優勢包括：在可在狹窄的空間中動作，以處理一些精細的處理任務。以營收來說，旋轉葉片無人機市場在未來六年中的複合年成長率可望超過55％。

市場領導廠商Plymouth Rock Technologies(PRT) 最近已獲得美國民航局(CAA)的商業營運執照(PfCO)，可以經營小型無人飛機(SUA)以及小型無人監視飛機(SUSA)。由於PRT 已成功通過了CAA 的PfCO 認證流程，現在可以利用其X1 無人機平台開始營運，也使得該公司能夠為民用和軍事應用提供技術偵察與無破壞性檢測服務。

Kratos 最近宣布該公司無人機系統獲得了270 萬美元的獨家訂單，用於支援美國無人機作戰的指揮與控制系統任務套件。AeroVironment 則是在2020 年3月拿下近250 萬美元的合約，為美國盟國提供Raven 小型無人飛機系統並負責人元和培訓。

AeroVironment 的Raven 戰術無人飛機系統操作簡單，攜帶便利，可以手動發射以進行日夜觀察。據該公司表示，由於設計堅固耐用，體型小並搭載高解析度的感測器功能，經過戰鬥力驗證的Raven 可以在最極端的環境中立即為盟軍提供所需的可操作情報。