快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

商用無人機市場 估2025年規模上看1290億美元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

光電協進會表示，預計未來幾年，商用無人機(UAV)與人工智慧(AI)網路安全市場都將大幅成長。與AI技術結合的無人機，會將其觸角廣泛地伸進各個領域並產生影響。

根據Grand View Research 的最新報告顯示，到2025 年，全球商用無人機市場規模預計將達到1292.3億美元，複合年成長率為56.5％。由於無人機深入各種應用，舉凡建築、攝影、房地產，以及農業等廣泛領域都可以看到它的蹤影。

商用無人機能夠到達許多人類和其他機器無法到達的地區，加上其機上電腦控制的相機，應用潛力無窮，不但可以幫助農民監測農作物、執法機關加強安全監控並且可以深入許多危險的地區取得第一手資訊。

隨著無人機的普及，裝置的生產成本與購買價格不斷降低，進一步吸引更多的買氣。目前在市場上活躍的無人機科技公司包括Plymouth RockTechnologies(PRT)、波音公司(Boeing)、Kratos、洛克希德·馬丁公司，以及AeroVironment 公司等等。而就產品類型而言，由於在影片和攝影應用中大受歡迎。

預計具有旋轉葉片的商用無人機的市場將以可觀的複合年成長率增加，這類無人機的優勢包括：在可在狹窄的空間中動作，以處理一些精細的處理任務。以營收來說，旋轉葉片無人機市場在未來六年中的複合年成長率可望超過55％。

市場領導廠商Plymouth Rock Technologies(PRT) 最近已獲得美國民航局(CAA)的商業營運執照(PfCO)，可以經營小型無人飛機(SUA)以及小型無人監視飛機(SUSA)。由於PRT 已成功通過了CAA 的PfCO 認證流程，現在可以利用其X1 無人機平台開始營運，也使得該公司能夠為民用和軍事應用提供技術偵察與無破壞性檢測服務。

Kratos 最近宣布該公司無人機系統獲得了270 萬美元的獨家訂單，用於支援美國無人機作戰的指揮與控制系統任務套件。AeroVironment 則是在2020 年3月拿下近250 萬美元的合約，為美國盟國提供Raven 小型無人飛機系統並負責人元和培訓。

AeroVironment 的Raven 戰術無人飛機系統操作簡單，攜帶便利，可以手動發射以進行日夜觀察。據該公司表示，由於設計堅固耐用，體型小並搭載高解析度的感測器功能，經過戰鬥力驗證的Raven 可以在最極端的環境中立即為盟軍提供所需的可操作情報。

無人機 馬丁

延伸閱讀

摺紙飛機、過狀元門 新北校園為會考生加油

美國防部解密報告 揭露海軍軍機遇不明空中現象

空軍擬對美採購MQ-9無人機 專家籲勿迷信「國防自主」

海山鷹改進試飛成功 廠方曾展示與遼寧艦合照

相關新聞

準退休族看過來！這3種安養信託模式最適合為退休預做準備

前一陣子，有位即將退休的網友寫信給筆者。她說她看過筆者之前寫的第15本書—《空巢的勇氣：人生下半場的35個必修學分》，再加上自己單身、無依無靠，所以，非常擔憂自己退休後的老年生活。

台電首座併網2MW儲能系統 金門啟用

台電聯手台達電子設立全國最大、首座併入電網系統且可即時調度的2MW儲能系統，今（14）日於金門夏興電廠啟用，由內含462...

台達為金門夏興電廠 建置台電最大容量儲能系統

台達電（2308）今（14）日宣布其為台電金門塔山電廠夏興分廠建置的儲能系統解決方案完工啟用，包括1MWh的鋰電池儲能系...

服務業職缺減少 衝擊畢業生

疫情衝擊，不少行業面臨業績下滑危機，3月失業率為3.72%，較去年同月上升0.04個百分點。勞動部公立就服機構工作機會的求供倍數也出現逐月減少，3月求供倍數剩1.56，其中24歲以下的求職就業率降最多，應與受衝擊較大的服務業釋出的就業機會變少有關。

楊金龍：經濟復甦有可能是Nike勾勾型

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院財委會表示，由於台灣是小型開放經濟，受到國際影響，即使國內對疫情控制很好，但第二季應該還看不到復甦，也不敢說今年經濟成長率「保一」沒有問題，經濟的復甦可能是Nike形狀復甦，是慢慢的復甦。

第1季大量解雇暴增 3月失業給付近萬件

疫情對經濟面衝擊逐漸浮現，勞動部統計顯示，今年第一季大量解雇件數、人數都暴增，大量解雇案件高達90件，較去年同期44件暴增一倍以上，大量解雇人數高達4501人，也較去年同期3345人增加三成四；另一方面，3月失業給付初次認定人數近萬件，成長24%，顯示隨著疫情影響拉長，就業市場極為不妙。

破兆只剩一哩路！華邦電加碼 投資三大方案9,978億

經濟部今（14）日召開台商回台投資審查，再通過四家台商投資約87億元，分別為華邦電子、希華晶體科技、新代科技及日揚科技。...

經濟成長無法確定保一 楊金龍：現在還看不到谷底

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院財委會表示，由於台灣是小型開放經濟，受到國際影響，即使國內對疫情...

楊金龍：經濟復甦有可能是Nike勾勾型

中央銀行總裁楊金龍上午指出，經濟復甦很可能會呈Nike的「勾勾型」，且第2季還是看不到景氣復甦；楊金龍先前在理監事會議上...

楊金龍：經濟復甦從U型變「Nike勾勾」 Q2看不到復甦

中央銀行總裁楊金龍今（14）日指出，經濟復甦很可能會呈Nike的「勾勾型」，且第2季還是看不到景氣復甦；楊金龍先前在理監...

民視家變後重生！前董事長搞砸18年獲利紀錄後下台 新團隊如何轉盈再賺上億？

創立近23年的台灣第一家民營無線電視台「民間全民電視」，去年3月驚傳家變，時任董事長郭倍宏在一個月內先後被解除民視最大股東、民間投資公司董事長職務，以及民視董座職務。

28106元 新鮮人平均薪資下滑 大學畢業生更慘不到28K

新冠肺炎疫情使新鮮人的薪資下修，人力銀行統計，新鮮人給薪過去連續七年都正成長，但今年廿八萬大專應屆畢業生給薪竟比二○一八年減少百分之○點四三、平均二八一○六元。其中，大學畢業的新鮮人更慘，薪資為二七八五四元、下修百分之○點六九。有近四成企業因為疫情調整徵才計畫，其中過半選擇延後徵才。

熱門新聞

獨／40歲臨時工申請紓困 一查才知是千萬存款好野人

震撼！寶成再開一槍 湖北廠關廠裁員4,000餘人

郭台銘久違露面戴自家口罩，下一步：做有錢也不一定買得到的生意

10萬紓困貸款加碼勞工卻不開心 網揭「暗黑原因」

心酸？紓困一波波但一毛都沒領到 網友道出紓困關鍵

紡織業大砍單！傳宏遠要求員工排休 公司喊冤：沒強制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。