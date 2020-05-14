經濟解析／高鐵董事會改組後 回歸公股公營樣貌

蔡英文總統連任，閣揆蘇貞昌續任，這次內閣人事僅小幅異動，剛好在內閣上任翌日舉行股東常會改選董監事的台灣高鐵公司，之前盛傳高鐵董事長、總經理都會隨新內閣異動，但因年底可能有較大的內閣人事變動，因此，這次新選任的高鐵董事異動幅度並不大，但交通部破天荒派任政務次長進駐高鐵董事會，則是公開宣示高鐵公司是一家不折不扣的官營公司，未來將唯政府命令是從。

據指出，交通部和泛官股事業共持有62%的高鐵股權，擁有高鐵人士和營運方針的絕對主導權，現任董事長江耀宗和多位法人董事、獨董，都是在交通部的主導下順利選任，由於本屆高鐵董事任期已滿三年，今年初即盛傳本屆董事改選將會大幅異動的消息，包括江耀宗可能退休，總經理也會改派。

不過，新冠肺炎疫情延燒全球，內閣官員防疫有功，接下來有經濟振興方案要執行，為順利推動經濟振興方案，內閣人事宜以穩定為主，尤其6月還有罷韓投票，結果將會牽動民進黨的人事布局，故此次內閣並未大幅改組，在力求穩定的前提下，台灣高鐵董事長任內表現良好的江耀宗獲得暫時留任，待年底內閣大幅改組時，所有的國營事業和泛官股事業人事任命，再統合通盤檢討。

另外，交通部多年來掌控台灣高鐵，至多僅派任會計長擔任董事，這次首度指派交通部政務次長王國材入主高鐵董事會，除了有貫徹官股代表堅定執行政府意志的意義外，更直接拋開過去聲稱高鐵公司是一家「官股民營」企業的外殼，回歸高鐵公司是一家不折不扣公股公營公司的原貌，因此，預期未來高鐵公司的營運樣態，將會更趨近國營事業，唯政府命令是從。