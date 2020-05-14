海外資金回台難 安永：疫情凸顯台商痛點

境外資金專法上路將屆滿九個月，安永聯合會計師事務所今（14）日指出，專法恐怕仍受限於自由運用比例過低、金融投資用途受限、實質投資無法用於人才培訓等「痛點」，導致在新冠肺炎疫情之下，台商匯回資金更加興致缺缺。

安永會計師林志翔指出，但目前施行成效看來，專法引資回台或許可達財政部原先低推估1,333億元水準，距離中推估、高推估仍有非常大的距離，近期又受到新冠肺炎疫情衝擊，經濟更加嚴峻，專法中許多痛點已影響台商引資回台意願，建議政府啟動修法，推高專法引資效益。

林志翔指出，政府力推台商回台實質投資，相對而言對其餘運用方式給予諸多限制，譬如匯回資金僅總額5%可自由運用，企業難以應付疫情等突發狀況，更降低回台意願，建議提高自由運用比例，讓個人及企業有更多資金可用於救急。

除了自由運用，林志翔指出，專法資金用於投資金融商品比例只有25%，台商不如將資金放在新加坡、香港或國內金融業者的OBU帳戶從事投資，更有操作彈性，建議放寬金融投資比例、國內及海外金融商品雙向投資、已實現資本利得部位可免除綁定提領等。

林志翔表示，專法實質投資限制，也讓許多產業難以用於轉型升級，更難在疫情期間投資人才，建議放寬投資計畫支出項目，納入人才薪資、人才培訓支出，以及技術研發、品牌建立、行銷活動等軟實力建構。

根據經濟部資料，目前專法匯回後的投資計畫申請，幾乎僅對本業、子公司作直接投資形式，多數台商未將資金投入創投或私募股權基金作間接投資，台商所在意的痛點，仍受限於專法規定只能投資非上市櫃公司，台商無法預估後續何時、能否回收投資，建議政府鬆綁間接投資限制，降低台商對於投資風險的疑慮。