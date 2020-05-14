480家企業投資！投資台灣三大方案突破兆元大關

經濟部今（14）日宣布，「投資台灣三大方案」在禾伸堂企業通過根留台灣審查後，正式突破兆元大關。

經濟部指出，目前「投資台灣三大方案」已吸引480家企業投資約1兆36億元，預估創造8萬2,555個本國就業機會。包括188家台商回台投資約7,609億元，帶來61,814個就業機會；68家根留企業投資約1,477億元，11,338個就業機會；224家中小企業投資約950億元，帶來9,403個本國就業機會。

投資台灣事務所營運長何坤松表示，受新冠肺炎疫情影響，確實有少部分廠商減少投資金額，以及暫緩或延後投資進度，目前受影響產業為水五金，主要是因為需求減少。但，電子產業不僅不太受疫情影響，甚至還有來自中國大陸，以及日本、韓國的轉單效應，預計今年底將再約有3,253億元的資金到位。

為落實投資進度和資金到位，何坤松指出，投資台灣事務所編制約有40位的專案經理，定時針對「投資台灣三大方案」審核通過的廠商，進行落實投資進度的調查，並了解廠商需要的協助。

何坤松表示，受到新冠肺炎疫情影響，廠商或多或少都有受到衝擊，目前提出的協助在「人力」和「融資」二大需求。關於人力部分，經濟部已與教育部與勞動部召開跨部會小組會議，共同研商解決跨部會人才問題。至於在融資部分，何坤松也代廠商向銀行喊話，能夠通過審查的廠商都是獲利比較穩定的，希望銀行端也能配合給予協助。

另為刺激國內經濟，經濟部表示，會持續與通過業者確認投資進度，讓今年3,253億元能順利落實到位。