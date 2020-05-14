經濟部再核准七案 投資三大方案突破兆元大關

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院財委會表示，由於台灣是小型開放經濟，受到國際影響，即使國內對疫情控制很好，但第二季應該還看不到復甦，也不敢說今年經濟成長率「保一」沒有問題，經濟的復甦可能是Nike形狀復甦，是慢慢的復甦。

2020-05-14 14:48