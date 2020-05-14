經濟部再核准七案 投資三大方案突破兆元大關
經濟部今（14）日上午召開台商回台投資審查，通過華邦電子、希華晶體科技、新代科技及日揚科技等四家台商投資約87億元；午後續審根留台灣投資投資審查，通過禾伸堂企業、富田電機、達興材料等三家根留企業投資約58億元，推升總投資額正式突破「兆元」大關。
經濟部指出，從去年至今，投資台灣三大方案已吸引480家企業投資，投資總額約1兆36億元，帶來8.2萬個就業機會。
其中包括188家台商回台投資約7,609億元，帶來61,814個就業機會；68家根留企業投資約1,477億元，11,338個就業機會；以及224家中小企業投資約950億元，帶來9,403個本國就業機會。
經濟部表示，禾伸堂為布局5G產業發展，並逐步聚焦高階MLCC研發進程，計畫斥資25億元在桃園市龍潭區增建高階積層陶瓷電容器(MLCC) 智慧化產線，並招募315名本國人才。
富田電機仍將投資超過19億元，在苗栗銅鑼園區打造台灣第一條最具規模的電動車動力系統生產線，導入智慧化製程，可新增162名本國就業機會。
達興材料因應新產品製程需求，將投資13億元於台中中港加工區新建智慧化廠房，並帶來100名本國就業機會吸引人才群聚。
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