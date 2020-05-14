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今日啟用！台電聯手台達電 打造全國最大儲能系統

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

台電金門做為「智慧低碳示範島」，聯手台達電設立全國最大儲能系統，併入電網系統、可實際接受即時調度200萬瓦（MW），今（14）日於金門夏興電廠啟用，搭配資通訊建設，讓金門智慧電網再進化。

台電表示，儲能系統除可將金門豐沛太陽光電與風力等綠能電力儲存，待需要時使用，也可協助電網自動調整系統頻率，提升供電穩定性，未來如遇跳機等突發電力事件，更可在0.2秒內瞬間供電救援，較過往傳統備用機組快上數千倍。

台電說明，金門地區屬小型獨立電力系統，未與本島電網連接，現有塔山、夏興、麒麟電廠共19部重油、輕柴油機組，裝置容量9.1萬瓩（91MW），而太陽光電裝置容量亦超過9MW、風力也達4MW，特定時段發電佔比甚至可達30%以上。

因再生能源間歇特性對小型獨立電網系統影響較大，台電2018年即開始規劃於金門夏興電廠設置「儲能試驗系統」，期藉搭配塔山電廠能源管理系統，整合柴油機組發電、用電負載、再生能源發電多項即時運轉資料，協助電力調度，讓供電穩定再進化。

台電表示，此計畫台電聯手電源管理知名企業台達，在金門夏興電廠設置容量達2MW／1MWh（百萬瓦小時）的儲能系統。其中，2ＭＷ為最大供電功率，1MWh則為電池容量，由一個40呎的MIT國產鋰電池儲能貨櫃組成，內含462個電池模組、總儲電量超過1.000度（kWh，瓩時），另搭配一個20呎的電網級功率調節系統貨櫃。

此系統啟用後，正式超越2019年於高雄永安完成的1MW/1MWh儲能系統，躍升全國單一案場最大，若以2MW功率供電，可持續半小時，而以1ＭＷ供電則可持續1小時。

台電指出，此套儲能系統除可儲存金門太陽光電、風力發電等再生能源產生的電力，待用電尖峰時供電。另外，也可平緩再生能源變動，如太陽日照充足時，可存下過剩電力；反之系統有需求時則將電力送出，調節並減少系統波動，維持電網穩定。

而此套系統也是「全國首座實際併入電網」接受即時調度，並可實際「自動調整系統頻率」的儲能系統，協助系統頻率維持於60赫茲（Hz）左右，提升供電穩定性，若遇跳機等突發電力事件，可在0.2秒內瞬間供電救援，較過往傳統備用機組啟動約需15至20分鐘，快上數千倍，使系統更快回復穩定，現已正式併入金門電網，同步配合塔山電廠9、10號新機組運轉測試。

台電總經理鍾炳利表示，台達近年投入智慧電網領域，2017年曾於台電綜合研究所協助建置儲能系統做為實驗場域；而台電推動金門智慧電網示範島，儲能扮演非常重要的角色，期望這套儲能系統應用在金門，能發揮穩定電網的功能。

台電說明，金門夏興電廠另規劃一套鈉硫電池儲能系統，現正建置中，預計今年底前可完成，電池容量將超過10MWh，由九個20呎電池儲能貨櫃組成，可望再創最大紀錄；未來上線後可與現有系統相互搭配、比較之間不同特性，作為本島儲能系統規劃建置相關參考，而台灣本島目前亦規劃於部分變電所設置儲能系統。

金門 台電 太陽光電

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