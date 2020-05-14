台達電為金門夏興電廠建置台電最大容量儲能系統

台達電（2308）今（14）日宣布其為台電金門塔山電廠夏興分廠建置的儲能系統解決方案完工啟用，包括1MWh的鋰電池儲能系統、2MW容量的功率調節系統、能源管理系統及環境控制系統，全套系統由台達進行設計、製造、建置，提供一站式整合服務，具有高效及安全的特性。

台達電表示，該系統為目前台電容量最大的儲能系統，能在緊急事件發生的200毫秒內快速供應備用電源，提供電廠30分鐘緩衝時間，幫助穩定電網，並能協助調節再生能源波動對電網造成的影響。金門做為台灣首座智慧電網示範島，此套系統的成功經驗未來也會應用在台灣本島的智慧電網建置上。

台灣電力公司總經理鍾炳利表示，台達近年投入智慧電網領域，2017年曾於台電綜合研究所樹林所區協助建置儲能系統做為實驗場域。而台電推動金門智慧電網示範島，儲能扮演非常重要的角色，期望這套2MW/1MWh的儲能系統應用在金門，能發揮穩定電網的功能。

台達電執行長鄭平表示，能源轉型是智慧城市發展的重要課題，台達除了發展智慧電網相關的再生能源、儲能系統、能源物聯網、電動車充電解決方案，也透過樓宇自動化解決方案掌握終端的用電資訊和節電應用，為智慧城市提供全方位的綠色解決方案。

台達整合樓宇自動化、能源基礎設施與儲能等方案，為台電打造其最大的2MW /1MWh儲能系統解決方案，其電池儲能系統(Battery Energy Storage System, BESS)中採用於桃園五廠製作的高功率鋰電池，具有2-4倍功率放電能力 ，可以瞬間大量供電。

搭配百萬瓦級的雙向功率調節系統(Power Conditioning System, PCS)及自行開發的能源管理軟體(Energy Management System, EMS)，使系統可以雙模式運行，平時使用「電網頻率調節模式」，當機組發生緊急狀況時則會自動轉為「備用電源模式」，並在200毫秒內送出2MW電力，為電網爭取30分鐘緩衝時間，其快速反應時間比台電要求的400毫秒快上兩倍之多。