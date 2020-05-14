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破兆只剩一哩路！華邦電加碼 投資三大方案9,978億

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
華邦電中科12吋晶圓廠。 報系資料庫
華邦電中科12吋晶圓廠。 報系資料庫

經濟部今（14）日召開台商回台投資審查，再通過四家台商投資約87億元，分別為華邦電子、希華晶體科技、新代科技及日揚科技。經濟部指出，從去年至今，投資台灣三大方案投資總額已達9,978億元，目前緊接著持續審查三件根留台灣方案廠商，破兆倒數計時中。

經濟部表示，記憶體市場短期雖受美中貿易戰和新冠肺炎疫情等因素，造成需求減弱，但預期未來隨著消費裝置、車用及工業製造、醫療、人工智慧、5G及物聯網等新興產業應用蓬勃發展，多元的終端需求將使記憶體產業維持長期成長趨勢。

美中貿易爭端波及全球供應鏈，電子產業廠商也審慎調整全球佈局。近年華邦中科12吋晶圓廠生產效益提升優於預期，為維持公司長遠競爭力，並因應市場需求，將投資超過65億元，擴增產能並提升技術，引進業界最高水準的智慧自動化機台設備，持續開發先進製程與自有創新技術，提供更高附加價值的產品。

希華晶體科技有九成的石英元件產品外銷歐美日，因美中貿易戰導致中國大陸市場需求降低，出貨量下滑，為調整全球投資布局，決定投入8億元提高台灣產能，將在台中市、苗栗竹科竹南園區與台南市南科廠擴建無塵室，增設石英晶體與石英震盪器智慧化產線，往高階領域拓展。並加速開發小型化、高頻與光電領域，迎接5G、穿戴裝置、物聯網等創新應用帶來的商機，可新增72個本國工作機會。

台灣工具機控制器三大龍頭之一的新代科技，是少數以機械控制軟體及服務為主的廠商。美中貿易戰對兩岸工具機產業打擊至深，連帶衝擊控制器銷售量；為分散風險並配合客戶要求，新代斥資逾2億元擴建竹科總部廠房，導入自動化產線、智慧倉儲等元素，加速企業對智慧製造的迫切需求，預計新增90個本國工作機會。

因應美中貿易影響，日揚科技去年已調整全球生產佈局計畫，將上海廠部分產線遷移回台，擴大台灣在地生產；繼斥資近6億元於新竹縣湖口工業區建廠投產，今年初始又遭逢疫情衝擊，全球產業大幅停擺及供應鏈改變，日揚公司決定再加碼投資近11億元。

日揚科技啟動台南樹谷園區新廠興建計畫，加速技術差異化，提升量能及優化產品組合，導入數位化管理系統，擴大對國內外半導體等產業服務範疇，貼近半導體客戶群聚部落，更跨足生技醫療產業，經營模式由B2B延伸至B2C，服務範圍由電子工業擴大到民生消費產業，預計招聘31名本國專業人才。

貿易戰 經濟部

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