經濟成長無法確定保一 楊金龍：現在還看不到谷底

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院財委會表示，由於台灣是小型開放經濟，受到國際影響，即使國內對疫情控制很好，但也不敢說今年經濟成長率「保一」沒有問題，現在還看不到谷底，但首度鬆口經濟可能是Nike形狀復甦。

立法院財委會今天上午進行「我國推動行動支付的相關規範語面臨可能資續安全風險的因應機制」專題報告，立委曾銘宗問楊金龍，今年台灣經濟成長率會負成長嗎？

楊金龍說，如果以主計總處公布第一季1.45%來看，還有近期收集到的資料，近期22家國際預測機構和投資銀行所做預測，22家當中只有九家說我們會是負的，其他都是正的。

曾銘宗說，楊金龍的意思是經濟成長率不會是負數嗎？那「保一」有問題嗎？楊金龍表示，「我現在也不敢說保一有沒有問題」，因為經濟的資訊會陸續進來，央行6月會提出第二季預測。

立委賴士葆和曾銘宗都問，經濟復甦會是V型、U型、W型還是L型？楊金龍表示，有人猜Nike，「我也覺得是Nike形狀」。賴士葆追問會打勾勾嗎？楊金龍說，Nike是下去了之後慢慢的上來，上來的幅度不是陡峭的而是緩慢的，如果打勾勾相當於V字型，他認為比較像Nike，但不是說他（Nike）就是他。

楊金龍說，目前國際看第二季還是惡化的，台灣目前疫情來看還是控制得很好，但我是小型開放經濟體還是要看國外情況，國外經濟成長和他的貿易，當然會影響台灣的經濟，即使我們防疫很，因此一般認為第二季是谷底，但雖然大家都這麼說，但今年經濟非常動態，不確定還很多。

楊金龍也說，美國聯準會（Fed）一貫認為美國不適合負利率，至於台灣是否降利息？楊金龍則表示，仍有空間，但還要看國際情他央行降息狀況，以及我們本身防疫狀況。