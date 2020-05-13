疫後經濟發展評估報告 國發會：這一兩天內提出

因應新冠肺炎衝擊，政府提出高達2100億特別預算，但卻未見國發會加入評估。國發會主委陳美伶表示，沒有接到需要國發會協助的通知，但將針對疫情過後台灣中長期經濟發展策略，將於近一兩天提出評估報告。

立法院今召開經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境聯席會議，審查前瞻基礎建設特別條例。

立委蔣萬安在質詢時詢問國發會在這次紓困中扮演哪些角色？陳美伶表示，國發會在這次紓困沒有參與，只有針對新創用特別股方式協助，但針對後疫期間台灣經濟發展策略正在研擬中。蔣萬安問：「是不是被排除在外？」陳美伶說：「沒有接到需要國發會協助的通知。」

蔣萬安指出，第一期600億紓困時，希望政府提出對產業衝擊的報告，才能了解第一期600億如何分配，但政院說衝擊無法評估，後來規模不夠又提出第二期，當時立委要求國發會對衝擊提出評估報告，但國發會說做不到，現在預算是否足部、分配是否恰當，國發會扮演很重要的角色。

陳美伶回應，當時主決議做出來因為在場沒有國發會同仁，國發會也認為要提供研究報告，但疫情變化太大，很多數據都要滾動性檢討，國發會每個禮拜都有評估。

蔣萬安也詢問，面對疫情趨緩，國發會對未來振興是否有做評估或分析，振興採酷碰券還是發現金，跟各國紓困與振興方案做分析評估報告，這是國發會的責任。

陳美伶表示，振興這次項目都是放在特別預算，國發會沒有參與任何討論與研擬，但針對疫情後台灣整個產業發展，這是中長期的，會提出未來台灣發展要走哪幾個方向，至於各國的方案，紓困部分已經收集資料，振興部分國家才剛剛開始，資料正在收集中，後續振興會提出評估報告。

陳美伶會中受訪表示，疫情過後的台灣經濟發展評估報告，昨天已經有先出爐一個版本，預計近一兩天內會提出，最晚下周可以提出。對於台灣產業的未來方向，主要建議發展在大健康產業、資料經濟產業與戰略物資儲備產業三大方向。