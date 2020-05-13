夏季電價「凍漲」被打槍 沈榮津說兩拒絕理由

夏季電價於每年6月開始實施，今年由於新冠肺炎疫情，倡導民眾少出門、在家上班，加上企業亟需紓困，工商團體因此呼籲政府應取消夏季電價。不過距離6月剩不到一個月，經濟部長沈榮津今（13）日在立院受訪時指出，夏季電價確定不會取消，除了考慮公平性，也因台電的財務考量。

沈榮津今出席立法院經濟委員會審議前瞻計畫預算案，並備質詢。

談到是否要取消夏季電價，為民眾和業者紓困，沈榮津表示，目前台電已經針對營業額減少15%、50%的衝擊產業給予電價打折，如果在這時候，又取消夏季電價的話，雖然對於已經受困產業等於加碼，但沒有受困的產業也「搭了便車」。

他指出，其實夏季電價是因為負載管理成本較高，才會調高，事實上全年的電費是不變的，要協助產業也需要考量，除了合理、公平性之外，還要考慮到台電財務，再取消夏季電價，對台電會造成相當大的財務壓力。