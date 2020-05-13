今年GDP能否保一？財經三首長齊喊：有信心

我國新冠肺炎確診案例連日來持續掛零，同時本土案例零確診也在昨日「滿月」了，正式進入後疫情時代，對於後疫情時代重中之重的經濟復甦，經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、主計長朱澤民三位財經首長，今（13）日在立法院經濟委員會同台掛保證，今年GDP保一有信心。

立法院今召開經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境聯席會議，審查前瞻基礎建設特別條例。

國民黨立委曾銘宗今日針對疫情後的經濟復甦進行質詢，曾銘宗詢問財經首長我國的經濟是否有可能在年底或明年初才復甦？曾銘宗也詢問，預估國內經濟復甦會呈現「L型」或「V型」？

對此，主計長朱澤民表示，這得看未來疫情的發展，以及台灣和國外往來的情形是否能恢復正常，因為國外人士來台情形，影響我國GDP約1~1.5百分點，但就目前發展情形看來，今年GDP保一，他有信心。

國發會主委陳美伶答詢時同樣表示，她也認為我國GDP今年可望保一，至於經濟復甦的曲線，她則認為會朝Nike的打勾勾方式來呈現，且有部分國外研究機構也提出同樣的看法。

陳美伶強調，這次疫情確實影響大，國際研究機構都趨於保守，不敢預估未來4、5年的經濟狀況，「但對台灣要有信心，台灣目前防疫成功，後面復甦應該可以加把勁。」

國民黨立委楊瓊瓔進一步質詢陳美伶，為什麼會針對後疫情時代提出Nike打勾勾的經濟發展曲線？陳美伶答詢表示，台灣從紓困到振興，有一定額度的特別預算投入，公共支出投資和建設，加起來約有5300多億，且又加速執行率，這對經濟復甦會有一定效果。

曾銘宗同樣也質詢沈榮津對於我國的經濟復甦，今年的GDP能否保一的看法，沈榮津同樣答詢表示，「有信心」。

新冠肺炎已衝擊國內經濟，主計總處將於29日公布最新的經濟成長率預測，各界預估將再下修今年國內經濟成長率，但主計長朱澤民、國發會主委陳美伶、經濟部部長沈榮津今（13）日皆表示，對於今年經濟成長「保一」有信心。