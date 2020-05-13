6月實施「夏月電價」遭批紓困力道不足？沈榮津：紓困企業打折

政府一方面針對受新冠肺炎疫情衝擊企業，進行電費的減免，但另一方面，六月又要實施「夏月電價」，遭批紓困力道不足。對此，經濟部長沈榮津今（13）日明確表示，六月「夏月電價」將如期實施。

沈榮津表示，因為台電已針對受新冠肺炎疫情衝擊的企業，可依營業額減少程度，15%以上未達50%，以及50%以上，分別給予10%和30%的電費減免，若此時又延後或取消夏月電價的話，對於受困產業等於是加碼補貼，沒有受困產業則有搭便車之嫌，這對台電的財務負擔有相當大的壓力，也會產生公平性疑慮的問題。