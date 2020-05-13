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今年經濟成長率保一 財經三首長：有信心
新冠肺炎已衝擊國內經濟，主計總處將於29日公布最新的經濟成長率預測，各界預估將再下修今年國內經濟成長率，主計長朱澤民、國發會主委陳美伶、經濟部部長沈榮津今皆表示，對於今年經濟成長「保一」有信心。
立法院今召開經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境聯席會議，審查前瞻基礎建設特別條例。
立委曾銘宗今質詢時詢問，初步預估經濟要到年底或明年初才會復甦，主計處看法如何？朱澤民表示，目前還無法預測，要看疫情發展與國外往來是否能正常，國外旅客無法來台預估影響GDP約1至1.5百分點。
曾銘宗再詢問，預估國內經濟復甦會呈現「L型」或「V型」？陳美伶表示，預估會呈現「打勾」形式的復甦型態，但現在還無法預測何時開始復甦，今天國外研究機構也提出這樣看法，這次疫情確實影響大，國際研究機構都趨於保守，不敢預估未來四、五年的經濟狀況，「但對台灣要有信心，台灣目前防疫成功，後面復甦應該可以加把勁。」
主計總處29日將公布最新成長率預估，曾銘宗詢問台灣今年「保一」有沒有信心？朱澤民表示：「就目前發展趨勢是有信心。」陳美伶與沈榮津均表示：「有信心」。
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