中航董座彭士孝：接班一年來 全世界各種變化都前所未見

中航（2612）是國內航運業第一家招開股東會的業者，第二代董事長彭士孝接班後的第一場股東會。

彭士孝說，接班一年來，全世界經濟都快速在改變，許多變化都是無法進行預測，去年有美中貿易戰，今年有疫情變化球，現在只希望疫情快點退散，經濟活動開始恢復，推估下半年營運概況會比上半年好。

中航考量到防疫安全，今天參與股東會人員，都要帶口罩，另外，座位也都拉開安全距離，達到防疫標準。

中航主要以海岬型船舶為主，內陸貨櫃運輸也是主要業務之一，彭士孝指出，也因為有疫情，船舶人員的調動也都著改變，受惠於油價走低，當然也會反應在成本上，然而受到全球景氣下滑，內陸貨櫃運輸量也減少，油價下跌對於營運受惠，但受益概況還需要再觀察。

彭士孝指出，「小而精 以小搏大」還是中航的核心經營理念。今年無論在散裝航運業務、內陸貨櫃運輸及物流服務，持續加深與國內外產業鏈中客戶同業的合作；在提升船隊方面，計畫採用最新船舶技術逐步實行汰舊換新，符合最新環保公約，規劃建造新一代之大型散裝貨輪進而更提高競爭力。