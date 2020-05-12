他10多年餐飲經驗點出滴妹飲料店「3大問題」 網大讚：超專業

YouTuber滴妹的手搖飲料店「再睡5分鐘」，在10日盛大開幕，不到5小時就將全品項售完，銷量相當驚人，不過卻有一些網友擔心滴妹的店應該撐不了多久。對此，就有一名網友在《 Dcard 》中PO文指出，滴妹的飲料店有3個問題，其中包括市場定位模糊、產品價值性不夠、經營策略準備不足，PO文一出後，網友紛紛認同直呼「實在太專業」。

原PO在文中表示，自己從高中到大學都是餐飲科系，因此累積了10多年的餐飲經驗和管理經營，他認為相較於市面上一些連鎖手搖飲料品牌，「再睡5分鐘」的飲品菜單沒有明顯的主軸性，這樣會讓這個品牌在市場上處於一個模糊地帶，一旦時間久了、新鮮感沒了，很快就會感受到餐飲市場的現實面。

原PO也提到，價格或許是很多人想拿出來討論的點，但依他自己的觀點則是「價格=價值」，「再睡5分鐘」的價格會讓人感受很兩極的點應該就是價值感，因為品牌的價值感其實都是來自於滴妹或阿滴這兩位YouTuber。

最後原PO坦言，事實上飲料店的生存是靠營業額扣食材、人事、店租、水電瓦斯、稅金還有一堆細項完的價差毛利，但是飲料品牌的生存又完全不同，是創造一個品牌然後再進行複製，因此他說道「單純來說，飲料店通常的加盟金是落在100-200萬，如果戶頭有200萬，也想開飲料店，你會想加盟市面上哪間飲料店，還是再睡五分鐘？」不過他同時也肯定滴妹經營手搖飲料店的勇氣，不過也不諱言的表示，能站到最後的，才是真正的贏家。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「講解的超專業，超推」、「果然還是要理性分析」、「內行看門道，外行看熱鬧」、「覺得就慢慢觀察吧，餐飲業真的不好做」、「做生意本來就很現實」、「餐飲很難大富大貴，但卻能細水長流，推理性分析」。