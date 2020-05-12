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無懼新冠疫情 台灣經濟出現四項詭異榮景

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
CRIF中華徵信所今（12）日發布題為「新冠疫情創造詭異經濟」的報告，報告中指出，我國今年經濟走勢在新冠病毒影響下，顯得相當詭異。 報系資料照／記者侯永全攝影
CRIF中華徵信所今（12）日發布題為「新冠疫情創造詭異經濟」的報告，報告中指出，我國今年經濟走勢在新冠病毒影響下，顯得相當詭異。 報系資料照／記者侯永全攝影

CRIF中華徵信所今（12）日發布題為「新冠疫情創造詭異經濟」的報告，點出今年首季四大詭異榮景：台灣出口逆勢成長、新設公司增加且撤銷公司減少、退票張數與金額雙減、對陸投資金額大增，難與新冠疫情及政府紓困的情勢連結。

報告中指出，我國今年經濟走勢在新冠病毒影響下，顯得相當詭異。因為中國大陸的全國性封城，今年以來台灣產業供應鏈一直表現緊張，IMF（國際貨幣基金）預測台灣經濟成長率會下滑至負4.1％，今年首季上市公司總營收也衰退了7.10％，但經濟部統計處資料卻顯示，台灣首季出口金額卻較去年同期成長3.7％。

其次，今年以來許多中小企業受到疫情影響，營運支撐不住，但至3月底台灣的設立公司總家數為708,019家，還反較2019年底增加了2,465家。

進一步看，今年前三月新設立公司高達9,849家，也較2019年同期新設立9,208家公司小增641家。再以今年前三月解散、撤銷及廢止公司家數為7,404家來看，更較2019年同期的8,694家大幅減少1,290家。

新增公司家數增加，解散、撤銷及廢止公司家數減少，怎麼看都不像不景氣。

退票張數及退票金額方面，今年前三月退票總張數為1萬9,341張，遠低於2019年同期的2萬4,145張、2018年同期的3萬5,427張。前三月總退票金額110.18億元，也低於2019年同期的129.97億元及2018年同期的195.73億元。

更令人驚訝的是，在中國大陸之前大規模封城的情況下，台灣今年前三月核准對中國大陸投資金額居然還高達20.09億美元，此一數字不但較2019年同期核准的12.26億美元，大幅成長63.87％，甚至還相當於2019年台灣全年對中國大陸投資金額(41.73億美元)的48.15％， 真是叫人拍案叫絕。

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