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安永調查：近四成企業難留數位稅務人才

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

新冠肺炎疫情期間，跨國企業如何回應各國稅務紓困成為關鍵，安永聯合會計師事務所今（12）日發布稅務和財務運作調查結果，在跨國訪談中，企業雖渴求能有效執行現代稅務和財務功能的人才，但卻有39%的受訪者表示，他們的企業難以招募或留住相關人才。

安永調查遍及全球42個地區，共超過1,000位各產業的稅務和財務主管，幾乎所有受訪者皆表示，他們已致力於改革公司的稅務和財務運作功能，期望有適合的人才和技術能力，監督、評估和回應全球重要的立法變更，並期望具備資料、流程和科技專長的稅務專家，能切合未來稅務科技的發展。

安永表示，這項調查在新冠肺炎疫情爆發前夕進行，當時各國受訪者即表示，他們希望稅務和財務專家能減少在例行法遵作業上的耗時，致力於提供企業更廣泛的策略建議。在疫情過後企業復甦期間，這類的靈活應變更顯重要。

根據安永調查，39%的受訪者表示，企業期待有效執行現代稅務和財務功能的人才，卻難以吸引和留住他們；65%的受訪者表示，達成他們企業稅務功能目標和願景的最大困難，是缺乏有關資料和科技的永續計畫。儘管有些組織有能力吸引和聘僱最適當的人才和開發最符合內部需要的工具，但由於立法和法規的急速改變和科技快速進展，因此多數組織難以跟上步調。

不過調查也指出，有73%的受訪者表示，他們在未來兩年更有可能將稅務工作外包（co-sourcing）稅務服務，並仰賴持續投資人員和科技以跟上時代脈動的服務供應商。

安永稅務服務部營運長劉惠雯建議，全球所有企業如今都應採取四個重要步驟邁向彈性復甦，包括仔細檢查當前的稅務和財務運作模式、判斷現階段必須培養的能力、決定哪些活動可透過集中處理和第三方服務降低成本、尋找適當的複合式方法提升效率，讓員工聚焦於可提高公司淨收益的活動。

安永 疫情 肺炎 報稅

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