影／台灣最大10萬噸級海水淡化廠 兩年後完工啟用

國內最大的海水淡化廠預定在2022年8月完成，台塑石化公司斥資53.4億元，引進世界先進的海淡設備，預定每天可產高達10萬噸的淡水，減輕工業用水負擔，是國內歷來最大的海淡投資案，經濟部長沈榮津今天前往六輕視察，對台塑維護水資源用心極表肯定。

經濟部長沈榮津今天下午應立委蘇治芬邀請，會同工業局長、水利署等官員，抵台塑六輕視察這項國內最大的海淡工程，並由台塑石化董事長陳寶郎陪同進廠踏勘，陳寶郎說，台塑投資53.4億元，在六輕最靠海的3.3公頃土地，於去年8月動工建造海水淡化廠，目前已完成3分之1，預定2022年8月完工， 將成為國內最大海水淡化廠，所產的水供應六輕使用。

陳寶郎說，目前六輕是購買集集攔河堰不到5%的水，作為廠區工業用水，為節省水資源，六輕推出節水計畫，已從建廠之初的日需水量36萬噸，降至目前約24噸，儘管海淡用電量高並非最環境的作法，且製水成本比一般用水高出約4倍，每噸水約44元，但配合政府水資源計畫，六輕仍用最省電的方式，完成這座海淡廠，達到環保節水目標。

六輕說，海淡計畫採用發展成熟的以色列逆滲透專利製程，規劃階段參考美國佛羅里達坦帕灣及澳洲亞珀斯等先進海淡廠作法，取水來源及濃縮海水(鹵水)採用密閉式管線工程，在園區範圍內施作，以效果最佳的多點分散方式注入，經過800米渠道充分混合後再排入大海，而且沒有海事工程，更達排標，完全不影響海洋生態及周遭環境。

六輕說，該計畫可年產水量1700萬噸以上，平均日產水量為10萬噸，在枯水期可達到省水目標。目前包括氣電大樓、取水池、預處理池等海淡工程都已同步重工並已完到十到四十的進度，預定2022年完工。