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影／台灣最大10萬噸級海水淡化廠 兩年後完工啟用

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
經濟長沈榮津（左三）在台塑石化董座陳寶郎（右一）陪同下，踏勘六輕海水淡化廠的施工進度，並對台塑配合水資源政策表示肯定。記者蔡維斌／攝影
經濟長沈榮津（左三）在台塑石化董座陳寶郎（右一）陪同下，踏勘六輕海水淡化廠的施工進度，並對台塑配合水資源政策表示肯定。記者蔡維斌／攝影

國內最大的海水淡化廠預定在2022年8月完成，台塑石化公司斥資53.4億元，引進世界先進的海淡設備，預定每天可產高達10萬噸的淡水，減輕工業用水負擔，是國內歷來最大的海淡投資案，經濟部長沈榮津今天前往六輕視察，對台塑維護水資源用心極表肯定。

經濟部長沈榮津今天下午應立委蘇治芬邀請，會同工業局長、水利署等官員，抵台塑六輕視察這項國內最大的海淡工程，並由台塑石化董事長陳寶郎陪同進廠踏勘，陳寶郎說，台塑投資53.4億元，在六輕最靠海的3.3公頃土地，於去年8月動工建造海水淡化廠，目前已完成3分之1，預定2022年8月完工， 將成為國內最大海水淡化廠，所產的水供應六輕使用。

陳寶郎說，目前六輕是購買集集攔河堰不到5%的水，作為廠區工業用水，為節省水資源，六輕推出節水計畫，已從建廠之初的日需水量36萬噸，降至目前約24噸，儘管海淡用電量高並非最環境的作法，且製水成本比一般用水高出約4倍，每噸水約44元，但配合政府水資源計畫，六輕仍用最省電的方式，完成這座海淡廠，達到環保節水目標。

六輕說，海淡計畫採用發展成熟的以色列逆滲透專利製程，規劃階段參考美國佛羅里達坦帕灣及澳洲亞珀斯等先進海淡廠作法，取水來源及濃縮海水(鹵水)採用密閉式管線工程，在園區範圍內施作，以效果最佳的多點分散方式注入，經過800米渠道充分混合後再排入大海，而且沒有海事工程，更達排標，完全不影響海洋生態及周遭環境。

六輕說，該計畫可年產水量1700萬噸以上，平均日產水量為10萬噸，在枯水期可達到省水目標。目前包括氣電大樓、取水池、預處理池等海淡工程都已同步重工並已完到十到四十的進度，預定2022年完工。

經濟部長沈榮津肯定台塑海淡取水，對減輕台灣枯水期的水源分配壓力，他也期待未來海淡的RO膜也能使用國產品，帶動相關企業發展。立委蘇治芬感謝台塑的節水用心，並期待水利署善加利用台塑減少使用的十萬噸水，讓民生和農用水更加充裕。

經濟長沈榮津（站者）踏勘六輕海水淡化廠施工進度，對台塑配合水資源政策表示肯定，並不忘提醒海淡耗材要使用國貨。記者蔡維斌／攝影
經濟長沈榮津（站者）踏勘六輕海水淡化廠施工進度，對台塑配合水資源政策表示肯定，並不忘提醒海淡耗材要使用國貨。記者蔡維斌／攝影
國內最大的六輕海淡廠將於2022年啟用，可日產十萬噸海淡的水，減壓枯水期用水壓力。記者蔡維斌／攝影
國內最大的六輕海淡廠將於2022年啟用，可日產十萬噸海淡的水，減壓枯水期用水壓力。記者蔡維斌／攝影
國內最大的六輕海淡廠將於2022年啟用，可日產十萬噸海淡的水，減壓枯水期用水壓力。記者蔡維斌／攝影
國內最大的六輕海淡廠將於2022年啟用，可日產十萬噸海淡的水，減壓枯水期用水壓力。記者蔡維斌／攝影

六輕 台塑

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