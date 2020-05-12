LED顯示屏間距持續微縮 估市場產值年增3.7%

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新調查，受惠於LED顯示屏間距持續微縮，2020年顯示屏用LED出貨持續成長，市場產值雖較疫情前預估的22.61億美元，下修至19.46億美元，但仍比2019年成長3.7%。

TrendForce指出，以整體LED顯示屏供應鏈狀況來看，經過2019年第四季傳統旺季後，多數LED顯示屏廠商在2020年第一季零組件庫存水位較低，因此於農曆年後積極備貨，即便疫情爆發，上游的LED與驅動IC廠商如宏齊、聚積、集創北方等在第一季營收仍繳出不錯的成績單。

而下游應用端，第1季與群聚活動相關的應用受疫情影響較大，如舞臺租賃、電影院、酒店會議室、商業零售等均出現訂單遞延或者削減的情況。加上4月起疫情擴散至歐美市場，使得4月多數LED顯示屏廠商的歐美訂單受到較大影響，第2季整體市場需求仍取決於歐美疫情的控制程度。

展望2020年，後續各國政府可能會推出各項經濟刺激政策，如增加公共建設支出等，包括戶外顯示在內的相關顯示屏市場需求有機會於下半年開始回升。

根據TrendForce「2020 全球LED 顯示屏市場展望- 企業會議、銷售渠道與價格趨勢」報告，2019年全球LED顯示屏產值約63億美元，較2018年成長8.5%，市場持續擴張亦帶動廠商營收成長，尤其在高階商用（如企業會議室）以及高階民用（如家庭影院）等應用領域。

此外，LED顯示屏間距微縮趨勢繼續發酵，吸引眾多顯示屏廠商持續佈局並推出更小間距的產品，目前可量產的最小間距已經來到P0.6， TrendForce預估，未來幾年P1.2~P1.6以及超小間距P1.1以下的產品將最具成長動能。

從2018到2019年全球LED顯示屏廠商營收排名來看，前六名維持不變，除美國廠商達科外，其餘皆為中國廠商。但在近年間距微縮的趨勢下，已吸引更多廠商投入發展Mini LED和Micro LED顯示，除傳統的顯示屏廠商利亞德、洲明科技等，過去主導消費性電子顯示器的國際廠商如三星、Sony、LG也紛紛投入LED顯示屏領域，並陸續推出P1.0以下的超小間距產品，帶動2019年三星首次擠進前七名，前七家廠商市占約達54%。