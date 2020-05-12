疫情阻斷人流 勞動部首開先例發短期聘僱給雇主聘移工

許多國家都因新冠肺炎疫情限制出入境，甚至取消航班，造成台灣移工出不去也進不來。以往雇主聘僱移工，聘僱許可一律三年，但是近來考慮部分聘僱許可期滿移工，雖可延長居留，但沒有收入，因此勞動部最近函釋，同意此一情況雇主可申請3個月或6個月的短期聘僱，前提是必須與移工簽署切結書，確保移工是在知情情況下繼續工作。

勞動部表示，為確保移工權益，早期雇主招募的移工入境後申請聘僱許可，勞動部都是一次兩年，期滿得延長一年。後來考慮簡化行政成本，一律一次核發三年聘僱許可。若中途雙方要解約，必須到地方政府辦理驗證，申請轉換雇主。

但是近來因為新的移工很難入境，原有的移工則面臨聘僱期滿，萬一雇主決定不續聘，等待返回母國時間一拖拖很久，期間完全沒收入，造成移工經濟壓力大，因此勞動部近日函釋，凡是移工聘僱期滿，因為疫情而未能返國者，若未辦理期滿續聘，且未轉換雇主的移工，雇主若想短期續聘，可以申請3個月或6個月的短期聘僱許可。

勞動部表示，雇主若要申請3個月或6個月短期聘僱，必須取得移工同意， 因此申請時要附上移工同意切結書才可以辦理；此外，雇主一旦申請短聘，不能再找其他移工，勞動部也會註記資料，避免雇主再自海外引進新移工。

萬一疫情紓緩，移工急著返回母國，或是新的移工可以入境了，怎麼辦?勞動部表示，短聘期間一樣屬於正式聘僱合約，如果移工或雇主任一方想要提早解約，都要循原本的程序辦理，一樣要雙方合意，並且到地方政府辦理驗證，雇主才能遞補新移工。此外，期間應該要辦的健檢、期滿續聘等手續，也都比照現行規定辦理。