TrendForce：預估今年顯示屏用LED市場產值仍年增3.7%

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新調查，受惠於LED顯示屏間距持續微縮，今年顯示屏用LED出貨持續成長，市場產值雖較疫情前預估的22.61億美元，下修至19.46億美元，但仍比2019年成長3.7%。

TrendForce指出，以整體LED顯示屏供應鏈狀況來看，經過2019年第四季傳統旺季後，多數LED顯示屏廠商在2020年第一季零組件庫存水位較低，因此於農曆年後積極備貨，即便疫情爆發，上游的LED與驅動IC廠商如宏齊、聚積、集創北方等在第一季營收仍繳出不錯的成績單。

而下游應用端，第一季與群聚活動相關的應用受疫情影響較大，如舞臺租賃、電影院、酒店會議室、商業零售等均出現訂單遞延或者削減的情況。加上四月起疫情擴散至歐美市場，使得四月多數LED顯示屏廠商的歐美訂單受到較大影響，而第二季整體市場需求仍取決於歐美疫情的控制程度。

展望2020年後續，TrendForce預期，各國政府可能會推出各項經濟刺激政策，如增加公共建設支出等，包括戶外顯示在內的相關顯示屏市場需求有機會於下半年開始回升。