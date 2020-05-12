印尼疫情加劇 春雨Ｑ2展望保守

印尼5月新冠肺炎確診人數激增，扣件線材廠春雨（2012）表示，印尼做為主要銷售市場之一，現在當地疫情加劇，第2季展望趨於保守。

春雨4月營收為6.5億元，較去年同期減少14.17%；1到4月累計營收為25.87億元，較去年同期減少15.22%。

春雨觀察，受到各地區市場新冠肺炎疫情變化的影響，4月業績表現上，內銷與外銷呈現不同的營運成果。其中，台灣內銷市場因需求穩定，業績持穩；大陸隨著各地復工復產速度加快，需求已有效提升，子公司上海友鉅4月單月營收年增逾五成，顯示在大陸經濟活動逐步回溫下，該區營運可望觸底回升。

至於海外其他市場，春雨稱仍受到許多國家的行動管制令（俗稱「封城」）影響，客戶需求與出貨量皆相對減少，致使包括印尼與美國等市場業績皆下滑，影響到公司整體營運表現。

春雨指出，台灣內需市場在政府加速推動公共建設、台商回流，以及超低利率環境帶動房市及廠辦興建熱持續下，建築用扣件的需求穩健增長。對於第2季展望，公司暫持保守看法，主要是對營收貢獻度不小的印尼是東南亞地區受新冠肺炎疫情影響衝擊最大的國家，首季經濟成長率創近20年新低，印尼政府雖承諾會動用任何資源挽救經濟，唯仍有待該國疫情緩和解封後，才能再進一步觀察市場需求。