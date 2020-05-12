宅經濟發酵 AI長期成長趨勢不變

在疫情趨緩下，美國已有多家企業宣布復工計畫；富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，疫情衝擊消費與商業活動，但雲端、網路電商、線上娛樂、遠距商務、筆電及平板電腦等反而受惠，宅經濟發酵加快相關領域的發展。

郭德齊認為，在市場非理性下跌後，營運績優或擁有成長潛力者，仍具長線布局的投資價值，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是現行比較建議的方式。

郭德齊指出，由於疫情逐漸趨緩，美國已有多家企業宣布復工計畫，其中，波音公司宣布之前暫停的部分業務已於4月27日恢復營運；GM（通用汽車）、Ford（福特汽車），以及Fiat Chrysler Mobile（克萊斯勒汽車）亦宣布將於5月18日起恢復在美國的部份生產活動。另外，美國最大的商業地產公司之一Simon Property Group計畫5月重開部分購物中心等，顯示市場信心已逐步恢復。

展望美股未來行情，郭德齊分析，短線上，近期為密集財報季，多數循環類股的獲利及財測展望仍有下修壓力，加上油價的庫存壓力可能造成美股持續震盪，惟若以長線論，各國政府紓困方案及重啟經濟活動料將有成，經濟及股市皆有望築底回升。

郭德齊認為，著眼於長期產業趨勢與展望，AI科技產業仍是值得投資人長期投資的領域，若擔憂短期風險，可透過多重資產型基金，以資產多元化配置來降低部分風險，除了以AI等趨勢產業股票作為投資主軸外，輔以不同資產類別如債券或ETF等受益憑證配置，有機會在掌握長線趨勢題材下，兼顧風險平衡，是投資人在市場劇烈波動下，可以考慮做為長期核心部位配置的優質選項。

郭德齊表示，特別是疫情因素尚未完全消除前，市場仍是波動不定，建議以定期定額緩步承接的方式進場布局，採取長線保護短線的方式，可望有較佳收益表現。