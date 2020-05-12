快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅經濟發酵 AI長期成長趨勢不變

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

疫情趨緩下，美國已有多家企業宣布復工計畫；富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，疫情衝擊消費與商業活動，但雲端、網路電商、線上娛樂、遠距商務、筆電及平板電腦等反而受惠，宅經濟發酵加快相關領域的發展。

郭德齊認為，在市場非理性下跌後，營運績優或擁有成長潛力者，仍具長線布局的投資價值，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是現行比較建議的方式。

郭德齊指出，由於疫情逐漸趨緩，美國已有多家企業宣布復工計畫，其中，波音公司宣布之前暫停的部分業務已於4月27日恢復營運；GM（通用汽車）、Ford（福特汽車），以及Fiat Chrysler Mobile（克萊斯勒汽車）亦宣布將於5月18日起恢復在美國的部份生產活動。另外，美國最大的商業地產公司之一Simon Property Group計畫5月重開部分購物中心等，顯示市場信心已逐步恢復。

展望美股未來行情，郭德齊分析，短線上，近期為密集財報季，多數循環類股的獲利及財測展望仍有下修壓力，加上油價的庫存壓力可能造成美股持續震盪，惟若以長線論，各國政府紓困方案及重啟經濟活動料將有成，經濟及股市皆有望築底回升。

郭德齊認為，著眼於長期產業趨勢與展望，AI科技產業仍是值得投資人長期投資的領域，若擔憂短期風險，可透過多重資產型基金，以資產多元化配置來降低部分風險，除了以AI等趨勢產業股票作為投資主軸外，輔以不同資產類別如債券或ETF等受益憑證配置，有機會在掌握長線趨勢題材下，兼顧風險平衡，是投資人在市場劇烈波動下，可以考慮做為長期核心部位配置的優質選項。

郭德齊表示，特別是疫情因素尚未完全消除前，市場仍是波動不定，建議以定期定額緩步承接的方式進場布局，採取長線保護短線的方式，可望有較佳收益表現。

疫情 美股

延伸閱讀

百貨股王拉鋸戰 外資評寶雅優於大盤

疫情衝擊 統一超營收連兩個月呈衰退

智冠Q1獲利創九年單季新高 再攻波段高

供應鏈洗牌 拉幫結派向南進契機

相關新聞

他10多年餐飲經驗點出滴妹飲料店「3大問題」 網大讚：超專業

YouTuber滴妹的手搖飲料店「再睡5分鐘」，在10日盛大開幕，不到5小時就將全品項售完，銷量相當驚人，不過卻有一些網友擔心滴妹的店應該撐不了多久。對此，就有一名網友在《 Dcard 》中PO文指出，滴妹的飲料店有3個問題，其中包括市場定位模糊、產品價值性不夠、經營策略準備不足，PO文一出後，網友紛紛認同直呼「實在太專業」。

無懼新冠疫情 台灣經濟出現四項詭異榮景

CRIF中華徵信所今（12）日發布題為「新冠疫情創造詭異經濟」的報告，點出今年首季四大詭異榮景：台灣出口逆勢成長、新設公...

影／台灣最大10萬噸級海水淡化廠 兩年後完工啟用

國內最大的海水淡化廠預定在2022年8月完成，台塑石化公司斥資53.4億元，引進世界先進的海淡設備，預定每天可產高達10...

LED顯示屏間距持續微縮 估市場產值年增3.7%

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新調查，受惠於LED顯示屏間距持續微縮，2020年顯示屏用L...

疫情阻斷人流 勞動部首開先例發短期聘僱給雇主聘移工

許多國家都因新冠肺炎疫情限制出入境，甚至取消航班，造成台灣移工出不去也進不來。以往雇主聘僱移工，聘僱許可一律三年，但是近...

TrendForce：預估今年顯示屏用LED市場產值仍年增3.7%

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新調查，受惠於LED顯示屏間距持續微縮，今年顯示屏用LED出...

印尼疫情加劇 春雨Ｑ2展望保守

印尼5月新冠肺炎確診人數激增，扣件線材廠春雨（2012）表示，印尼做為主要銷售市場之一，現在當地疫情加劇，第2季展望趨於...

宅經濟發酵 AI長期成長趨勢不變

在疫情趨緩下，美國已有多家企業宣布復工計畫；富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，疫情衝擊消費與商業活動，但...

三航廈昨四度招標 航空界：桃機沒特色才是排名降主因

有「航空界奧斯卡」之稱的Skytrax，昨公布2020全球百大機場，桃園國際機場掉了五名來到第18，是總統蔡英文執政近三...

金價褪色？瑞銀：看漲格局不改 目標價1800美元

無懼全球經濟陰霾，黃金價格最近徘徊於1,700美元關口，投資人持續追蹤動盪市場下黃金如何走勢，同時關注下周中國大陸「兩會...

名家觀點／金控併壽險，是想要還是需要？

成立金控公司的目的在於追求金融整合經營的綜效，如何在銀行、證券、保險與諸多子公司選項中，尋求最佳的經營組合，向來是金控勝出的關鍵因子。自2002年國泰金收購世華銀行，首先完成銀行加壽險的雙引擎策略布局，並獲得巨大成效後，許多未擁有壽險或壽險規模不足的金控紛紛跟進，2008年富邦金收購ING安泰人壽並整合原有壽險，成功晉升雙引擎金控，更讓壽險公司成為金控最熱門的收購對象。

航空城徵地不含建物 挨批罔顧住戶

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城爆發程序爭議，民團昨舉辦記者會表示，內政部四月廿九日航空城土徵審議僅通過土地部分，未一併徵收地上物，有違過往徵收作法，將來居民地上物協議價構空間恐被強烈壓縮，呼籲內政部暫緩核定航空城土徵計畫書，並重新審核。

熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款50萬滿額 行政院：確定加碼

辛苦的勞工和農漁民有領到錢？ 萬元紓困之亂始末一次看

超佛心！這家公司發給員工每人3,000元消費金

京城銀發給員工每人3000元 鼓勵消費不找零

國巨看5G 被動元件需求前所未見

保費7月確定漲逾1成！疫情衝擊壽險責準利率提早降息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。