金價褪色？瑞銀：看漲格局不改 目標價1800美元

無懼全球經濟陰霾，黃金價格最近徘徊於1,700美元關口，投資人持續追蹤動盪市場下黃金如何走勢，同時關注下周中國大陸「兩會」後利率發展。

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表金價相關看法，認為隨著實際利率及美元下跌，資金將再流進黃金，未來一年金價目標於1,800美元。

瑞銀表示，黃金仍然是理想的風險對沖工具，對偏好實體資產的投資者更為吸引 ，自疫情3月下旬起全球蔓延，金價漲勢如破竹，在短短四周內從不足1,500美元 ，突破1,700美元。然而，美元最近廣泛走強，市場風險情緒平穩，加上一季度黃金的投資需求衝高，對金價最近一波調整不感到意外。

根據世界黃金協會報告指出，疫情刺激投資者對避險資產的需求，一季度新增投資需求（包括金條、金幣及黃金交易所買賣基金）接近540公噸，年增80%，其中，交易所買賣基金的黃金持有量創出新高，彌補了珠寶需求同比下降39%的影響。

此外，大陸人民銀行繼續淨買入黃金，協助拉動一季度全球黃金總體需求約1,084公噸，年增1%。但由於俄羅斯央行表明暫停買金，估計二季度來自人行的驅動力將有所減弱。

與此同時，疫情令部分煉金廠運營中斷，黃金供應因而下降，但瑞銀表示，相信影響正逐漸褪去，金屑銷售已經回升，倫敦及美國期貨價格差距也正常過來。

儘管黃金投資需求及消費（如珠寶及工業應用）的差異擴大，情況並非罕見。儘管趨勢一旦逆轉，可能增加黃金的中期風險，但此不影響對金價的看法。黃金仍然是理想的風險對沖工具，對偏好實體資產的投資者更為吸引，看漲格局不改。