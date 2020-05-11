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疫情衝擊誰最慘！主計總處指這三行業勞工最慘

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

新冠肺炎疫情肆虐我勞動市場，那些行業最慘？主計總處調查指出，住宿餐飲、航空運輸、旅行服務業這三行業最慘，薪資減最多，受僱員工數也減少。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，3月全體受僱員工人數較2月底減少1.9萬人，其中住宿及餐飲業就減少1.8萬人，顯示住宿及餐飲業是重災區，影響很多人生計。

今年1至3月全體受僱員工總工時平均為160.9小時，年增1.8小時，各業中，住宿及餐飲業總工時卻減了7小時之多。此外，教育業和其他汽車客運業，因營運時數和課後輔導時數大幅縮減，致總工時不增反減，分別減6.1小時、及5.3小時。

不只受僱員工及工時減少，3月住宿及餐飲業的受僱員工經常性薪資也較2月平均減521元，呈月減1.62%。

陳惠欣指出，就經常性薪資觀察，3月減幅最大的旅行及相關服務業，較2月平均減薪1,484元，月減3.67%；受僱員工人數較2月少279人、或月減0.94%。

她指出，因旅運需求減少，向來高薪航空運輸業也淪為減薪行業，3月平均減薪2,210元，月減2.99%；航空運輸業受僱人數也減302人、月減1.29%。

主計總處調查顯示，批發零售業3月經常性薪資較2月減少0.93%，其他服務業月減1.04%，反映受疫情不同程度衝擊。

餐飲業 薪資 工時

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疫情衝擊 3月住宿餐飲業受僱員工人數月減1.8萬

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