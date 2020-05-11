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「再睡五分鐘」手搖飲遭看衰！除了滴妹外 背後投資人曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
Youtuber「滴妹」創立的手搖飲料店，開幕首日即有大批粉絲前往支持。圖/Instagram
Youtuber「滴妹」創立的手搖飲料店，開幕首日即有大批粉絲前往支持。圖/Instagram

知名Youtuber「滴妹」，與哥哥阿滴一同經營知識型Youtube頻道，擁有一票忠實粉絲支持。她所創立的手搖飲料店「再睡五分鐘」，於昨（10）日在台北車站商圈盛大開幕，不到5小時就將全品項售完，相當驚人。由於近幾年台灣的手搖飲市場競爭激烈，許多網友都擔心滴妹的店恐撐不了多久。不過，就有人挖出她背後的投資人，原來滴妹的飲料店來頭可不小。

滴妹與哥哥阿滴2人的網路聲量頗高，除了一起經營英文教學頻道外，過去滴妹更曾發布單曲MV，現又跨及手搖飲料市場，全力往多方面發展。她的飲料店「再睡五分鐘」昨日開幕，一早就吸引眾多粉絲前來排隊，滴妹本人也現身感謝眾人支持，讓該店僅用短時間就賣完全品項。儘管支持者眾多，不少人還是看衰此店未來的發展，更有網友坦言：「看不出有什麼產品優勢能打贏其它家」。

對此，一名內行網友就指出，開一間飲料店重點不在賣出幾杯，「而是可不可以用排隊人潮變現，換加盟金的」，認為現行的飲料品牌並沒有將「日銷售杯數」放在首位，而是更專注於「先創造一支排隊商品，然後吸引人潮過來排隊嚐鮮」。

而從經濟部商業司的公開資料上就能發現，「再睡五分鐘」的公司為「躺著喝股份有限公司」，董事長為林政漢，代表的法人為「萌冏創業投資股份有限公司」；董事除了滴妹（本名都冠伶）與哥哥阿滴的「都一起投資有限公司」外，還有「新場景股份有限公司」的翁梓揚。

據了解，林政漢為標榜全台唯一由獸醫成立的鮮乳品牌「鮮乳坊」人資長、翁梓揚的「新場景」則是全台首家專門經營網紅商品的公司。在滴妹背後的大牌投資人曝光後，恐讓看衰她的言論隨之煙消雲散。

阿滴 手搖飲料

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YouTuber滴妹的手搖飲料店「再睡5分鐘」，在10日盛大開幕，不到5小時就將全品項售完，銷量相當驚人，不過卻有一些網友擔心滴妹的店應該撐不了多久。對此，就有一名網友在《 Dcard 》中PO文指出，滴妹的飲料店有3個問題，其中包括市場定位模糊、產品價值性不夠、經營策略準備不足，PO文一出後，網友紛紛認同直呼「實在太專業」。

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