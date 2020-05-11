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金融海嘯後首見年後僱員減少 住宿餐飲蒸發3.4萬人
主計總處今（11）日公布3月工業及服務業薪資調查結果，新冠肺炎疫情3月持續對住宿、餐飲業造成嚴重影響，據統計，近兩個月內已經減少3.4萬受僱員工。同時，3月經常性薪資和受僱員工數都因疫情因素呈現月減，主計總處專門委員陳惠欣表示，這是金融海嘯後首見。
據統計，3月底全體受僱員工，含本國籍、外國籍全時員工及部分工時員工，人數為796.1萬人，較上月底減少1.9萬人，其中因疫情離開工作崗位的有1.7萬人、因辭職、解僱、退休等原因離開的有19.3萬人；3月全體受雇員工每人經常性薪資平均為4萬4473元，月減0.01%。
陳惠欣指出，過去3月因工作天數比2月多，以及年後就職潮等因素，受僱員工人數和經常性薪資都應該比2月高，但今年卻皆出現月減，可見新冠肺炎造成部分企業無薪假、減少排班、調降薪水等影響。
其中，員工人數方面以住宿及餐飲業受疫情影響最嚴重，3月月減1.8萬人，加上2月因年節和疫情綜合因素而減少的1.6萬人，兩個月內已經有3.4萬受雇員工離開住宿、餐飲業。
經常性薪資方面，旅行及相關服務業、航空運輸業受疫情衝擊最大，由於旅運需求降低，薪資分別月減3.67%、2.99%。
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