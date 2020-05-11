BERI評比 台灣投資環境風險全球第三

美國商業環境風險評估公司（BERI）昨天公布2020年第一次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境風險評比，排名上升一名至全球第三名，總分61分，較前次減少2分，等級維持「1C」。

台灣投資環境風險在本次評比列為1C等級，BERI對於投資人的建議是可增加投資行為。在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威。

展望2021年台灣排名全球第三名，評分62分；2025年全球第三名，評分67分。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等三大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

在「營運風險指標」方面，台灣評分為60分，排名全球第三名、亞洲第一名。次於瑞士、美國。在亞洲排名為第一名，其他亞洲國家排名分別為南韓、印度、印尼與菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、中國大陸。

BERI預期我國2021年營運風險排名第三名（63分），2025年排名第二名（67分）。2月工業生產指數比前一個月下降2.1%。3月消費者信心指數為78.5。

本次報告公布的營運風險指標15項副指標，台灣排名全球前五名有八個項目，包含對外商態度、貨幣供給及通貨膨脹、勞動成本與生產力比、通訊與運輸、國際收支平衡、專業服務及合約、長期貸款及風險資本、貨幣兌換。

至於「政治風險指標」，台灣評分則為46分，全球第13名、亞洲第六名，已經比上次第27名、42分進步許多。但BERI預測，我國2021年政治風險排名第14名（48分），2025年排名第13名（54分）。

值得注意的是，台灣的「匯兌風險指標」維持在全球第一名，評分77分。2月商品貿易盈餘為33.04億美元，而去年同月為50.67億美元，主要受新冠肺炎疫情影響。

另外，匯兌風險指標共有四項副指標，台灣在「國際儲備」及「外匯創造能力」及「國外負債」排名全球第一，「外匯法令架構」則排名全球第四。