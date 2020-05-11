疫情衝擊薪資成長！3月薪資月減0.01% 39年來首見

聯合國4月中旬的「世界糧食危機」報告中警告說：「新冠肺炎大流行引發的動盪，可能讓更多家庭和社區陷入更大的困境」，「在挽救生命或憐生之間，最壞的情況下，如何權衡讓人們免死於冠狀病毒，還是免死於飢餓」，這是一個何等殘酷的選擇。

2020-05-10 23:02