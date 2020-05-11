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疫情衝擊薪資成長！3月薪資月減0.01% 39年來首見

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

新冠肺炎疫情已衝擊到勞工薪資成長。主計總處今（11）日發布3月全體受僱員工經常性薪資平均為42,309元，較上月減少0.01%，為1981年同期首見3月經常性薪資較2月減少。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，疫情對就業市場薪資衝擊，4月會更明顯。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，3月工作天數較2月多，歷年來3月薪資都會較2月成長，沒想到，今年3月經常性薪資竟較2月減少。

3月全體受僱員工經常性薪資平均為42,309元，不僅較上月減少，年增1.56%，成長幅度也是近3年同月最低。

今年1至3月全體受僱員工經常性薪資平均為42,329元，較上年同期僅增加1.92%，此增幅也是近3年同期最低。疫情是否進一步抑低薪資成長，值得後續觀察。

薪資 疫情

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