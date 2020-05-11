專家：經濟復甦回穩 人民幣短線易升難貶

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋11日發表人民幣市場周評指出，在疫情逐漸緩和的現在，中美摩擦重回市場關注，中長期雖無看貶人民幣的基礎，但今年為美國大選年，且美國總統川普在疫情防控上已備受內部指責，短期惟有透過升級貿易摩擦來轉移焦點。

展望後市，除了觀察美方後續是否有實際舉措外，本周五國家統計局將公布4月多個重要數據，包括工業生產、固定資產投資以及零售銷售等，預計在復工復產加速推動下，指標降幅可望縮窄或轉為增長，總體基本面仍將支撐人民幣走勢持穩。

施力瑋表示，上周初因川普和其他美方官員為疫情問題再度指責中方，激發避險買盤，市場擔憂將影響談好的貿易協議，美元指數一度站回100。但人民幣在優於預期的貿易數據和逢高結匯需求支撐下，匯價未有進一步跌勢。

隨後根據大陸商務部表示，國務院副總理劉鶴已與美方貿易代表溝通，將合作落實中美貿易協議。利好消息一出，緩和了近期因疫情而惡化的中美關係，人民幣聞訊大升，結束連三周的跌勢。

最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約415點，收在7.0934元，升值幅度0.58%；在岸人民幣對美元（USDCNY）周線貶值110點，收在7.0742元，貶值幅度0.16%。

境內貨幣市場方面，月初資金擾動少，市場流動性佳，五一連假結束後，各主要期限利率明顯走弱。尤其以隔夜期限近百點的跌幅最重，成交價回落至1.00%以下。

公開市場方面，由於資金寬鬆態勢未變，監管操作依舊維持空窗，累計當周資金無淨投放亦無淨回籠。

另外，根據總理李克強上周於國務院常務會議中表示，將在年初已規劃發行地方政府專項債的基礎上，再額外下達人民幣1萬億元專項債新增限額，並爭取在5月底前發行完畢。

預計在如此短期內，大量地方債密集發行，市場流動性勢必有所影響，而監管為淡化集中發債的壓力，不排除可能重啟逆回購操作。

境外市場方面，CNH Hibor（香港人民幣拆放利率）周線微幅上揚，拆借市場則以兩周短端需求較高。境內外美元資金成本大 降，中美利差持續擴大，明顯反映在掉期（Swap Transaction）點數上，一年掉期點創逾一個半月新高。