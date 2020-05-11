後新冠肺炎時代 跨境電商發展日趨白熱化

台灣出現零新增確診之後，各界更積極思索「後新冠肺炎時代」的課題，希望能掌握先機。到底什麼是未來會發展的趨勢？商研院指出，疫情所造成的新社交模式，已讓商業模式產生劇烈變化，可以想見的是，在「後新冠肺炎時代」，零售電商產業肯定特別熱鬧，尤其是跨境電商的發展，勢必將更趨白熱化。

商研院更關注跨境電商的發展，商研院指出，疫情帶動宅經濟新一波潮流，跨境電商已成為未來電商產業持續發展的主要動能之一。根據Accenture調查，全球跨境電商交易額在2020年將達9兆美元（約台幣278兆元），占全球電商市場的22%，也就是說，跨境電商貢獻了五分之一全球電子商務交易總額。

而電商在台灣，根據主計總處統計，2018年工業與服務業網路銷售金額4兆390億元，年增6.2%；其中銷售給予個人（家庭），也就是指B2C部分，銷售金額為6,254億元，年增9.2%，成長速度更快些。至於跨境電商在電商中的角色，主計總處倒是沒有額外區分出來。

根據商研院調查，國內電商銷售2018年的銷售金額約1兆4,481億元，推估2019年將成長至1兆6,069億元，2020年則為1兆7,832億元，年複合成長率達11.0%。至於跨境電商在電商中的角色，商研院的調查是，2018年跨境電商銷售金額約新台幣748億元，推估2019年將成長至834億元，2020年則為931億元，雖然年複合成長率可達11.6%，但仍須視新冠肺炎疫情發展而定。

不過，值得注意的是，台灣跨境電商交易額在整體國內電商市場，每年都僅占約5%，和全球平均的22%相較，成長空間仍大。

商研院指出，台灣電商營運環境算是成熟，但受限於國內市場規模以及要面對來自國際大型電商的資本競爭。對於台灣電商的未來發展，商研院建議，一方面應開拓新商機擴大市場規模，另一方面累積跨境經營的實務經驗，以因應全球快速發展的電商市場競爭。

根據商研院的調查，台灣的跨境電商交易集中在東協與中國大陸兩大市場，東協是台灣電商業者最有興趣搶進的跨境市場。商研院建議業者考慮投入資源，發展美、澳、日、韓等高度發展的國家，開發高質化的產品往這些高消費力市場移動，藉由了解高消費力市場的消費者需求，提升產品優化能力，打開在高消費力市場的知名度。

商研院特別調查國內電商業者尚未經營跨境市場的主要原因，最大原因是經營成本（倉儲及貨運成本），占32.1%，其次是情資問題（不熟悉當地法令制度）占24.8%；而已經在做跨境電商的業者反映最大障礙同樣是經營成本問題，問題包括：倉儲及貨運成本占30.5%、退換貨售後服務占19%、掌握當地消費需求占17.6%。顯示台灣電商產業進軍國際市場的主要障礙在經營成本過高及市場情資不足。

商研院指出，台灣的電商業者多屬中小型，要面對國際大型電商的資本競爭，業者必須強化產品的特色及品質優勢，並充分發揮創新營運模式的差異化策略，才能提高競爭力，避免落入價格戰的泥沼。

同時，也應透過創新科技進行數據分析，深入了解各地消費者行為和消費模式，有效地制定適地化發展的策略。