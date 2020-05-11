快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後新冠肺炎時代 跨境電商發展日趨白熱化

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

台灣出現零新增確診之後，各界更積極思索「後新冠肺炎時代」的課題，希望能掌握先機。到底什麼是未來會發展的趨勢？商研院指出，疫情所造成的新社交模式，已讓商業模式產生劇烈變化，可以想見的是，在「後新冠肺炎時代」，零售電商產業肯定特別熱鬧，尤其是跨境電商的發展，勢必將更趨白熱化。

商研院更關注跨境電商的發展，商研院指出，疫情帶動宅經濟新一波潮流，跨境電商已成為未來電商產業持續發展的主要動能之一。根據Accenture調查，全球跨境電商交易額在2020年將達9兆美元（約台幣278兆元），占全球電商市場的22%，也就是說，跨境電商貢獻了五分之一全球電子商務交易總額。

而電商在台灣，根據主計總處統計，2018年工業與服務業網路銷售金額4兆390億元，年增6.2%；其中銷售給予個人（家庭），也就是指B2C部分，銷售金額為6,254億元，年增9.2%，成長速度更快些。至於跨境電商在電商中的角色，主計總處倒是沒有額外區分出來。

根據商研院調查，國內電商銷售2018年的銷售金額約1兆4,481億元，推估2019年將成長至1兆6,069億元，2020年則為1兆7,832億元，年複合成長率達11.0%。至於跨境電商在電商中的角色，商研院的調查是，2018年跨境電商銷售金額約新台幣748億元，推估2019年將成長至834億元，2020年則為931億元，雖然年複合成長率可達11.6%，但仍須視新冠肺炎疫情發展而定。

不過，值得注意的是，台灣跨境電商交易額在整體國內電商市場，每年都僅占約5%，和全球平均的22%相較，成長空間仍大。

商研院指出，台灣電商營運環境算是成熟，但受限於國內市場規模以及要面對來自國際大型電商的資本競爭。對於台灣電商的未來發展，商研院建議，一方面應開拓新商機擴大市場規模，另一方面累積跨境經營的實務經驗，以因應全球快速發展的電商市場競爭。

根據商研院的調查，台灣的跨境電商交易集中在東協與中國大陸兩大市場，東協是台灣電商業者最有興趣搶進的跨境市場。商研院建議業者考慮投入資源，發展美、澳、日、韓等高度發展的國家，開發高質化的產品往這些高消費力市場移動，藉由了解高消費力市場的消費者需求，提升產品優化能力，打開在高消費力市場的知名度。

商研院特別調查國內電商業者尚未經營跨境市場的主要原因，最大原因是經營成本（倉儲及貨運成本），占32.1%，其次是情資問題（不熟悉當地法令制度）占24.8%；而已經在做跨境電商的業者反映最大障礙同樣是經營成本問題，問題包括：倉儲及貨運成本占30.5%、退換貨售後服務占19%、掌握當地消費需求占17.6%。顯示台灣電商產業進軍國際市場的主要障礙在經營成本過高及市場情資不足。

商研院指出，台灣的電商業者多屬中小型，要面對國際大型電商的資本競爭，業者必須強化產品的特色及品質優勢，並充分發揮創新營運模式的差異化策略，才能提高競爭力，避免落入價格戰的泥沼。

同時，也應透過創新科技進行數據分析，深入了解各地消費者行為和消費模式，有效地制定適地化發展的策略。

跨境電商 疫情

延伸閱讀

無慢性病40多歲男染疫病逝 張上淳透露可能原因

日本東京新冠肺炎病床告急 確診數占全國三分之一

雷傑納隆製藥：正研發抗體治療藥 但美國製造能力有限

後肺炎時代 跨境電商加溫

相關新聞

「再睡五分鐘」手搖飲遭看衰！除了滴妹外 背後投資人曝光

知名Youtuber「滴妹」，與哥哥阿滴一同經營知識型Youtube頻道，擁有一票忠實粉絲支持。她所創立的手搖飲料店「再睡五分鐘」，於昨（10）日在台北車站商圈盛大開幕，不到5小時就將全品項售完，相當驚人。由於近幾年台灣的手搖飲市場競爭激烈，許多網友都擔心滴妹的店恐撐不了多久。不過，就有人挖出她背後的3大投資者，原來滴妹的飲料店來頭可不小。

金融海嘯後首見年後僱員減少 住宿餐飲蒸發3.4萬人

主計總處今（11）日公布3月工業及服務業薪資調查結果，新冠肺炎疫情3月持續對住宿、餐飲業造成嚴重影響，據統計，近兩個月內...

疫情見趨緩！勞動部卻還搞不定青年就業計畫 今年經濟究竟有多差？

疫情過後，挑戰才要開始！但現在不僅有「紓困之亂」，原本扮演振興強心劑的「酷碰券」又被罵翻天，眼見6月應屆畢業潮即將來襲，今年畢業生不僅海外就業夢碎，更面臨比金融海嘯時更嚴峻的就業市場，值得注意的是，這

專家：經濟復甦回穩 人民幣短線易升難貶

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋11日發表人民幣市場周評指出，在疫情逐漸緩和的現在，中美摩擦重回市場關注，中長期雖無...

人力銀行嘆 青年就業 情況之糟歷來之最

1111人力銀行表示，新冠肺炎疫情對職場的衝擊，比SARS和金融海嘯都還嚴重，就連以往年輕人嚮往的海外就業，也隨著疫情全球蔓延而夢碎。1111人力銀行建議，應屆畢業生求職可先鎖定：業務銷售、房仲保險、行政助理，目前這三類職缺比較多。

安穩青年就業計畫 雇用補貼 每人每月1萬2

國內新冠肺炎疫情趨緩，但對社會新鮮人的就業衝擊才正要引爆。勞動部正研擬補助雇主擴大聘用剛畢業年輕人的「安穩青年就業計畫」，且為避免重蹈「22K方案」覆轍，勞動部常務次長林三貴表示，研議將依照不同產業別，對接受補助的企業，訂定不同的薪資門檻要求，至於推出的時機點，觀察6月畢業潮後青年就業市場「伺機而動」。

車廠低度運作影響營收 和大預估6月重回成長趨勢

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2020年4月合併營收為 1億6,851萬元，年減66.95 %，累計1~...

不只海外夢碎 疫情後的青年就業情形恐比金融海嘯還糟

新冠肺炎疫情對職場的衝擊，恐比SARS和金融海嘯都還嚴重，就連以往年輕人嚮往的海外就業，也隨著疫情全球蔓延而夢碎。111...

大陸武統台灣難成真？經濟學家：「此狀態」超穩定 可滿足兩岸與美國

經濟學家吳嘉隆近日表示，兩岸「新三不」的現狀，台灣、中國、美國各自雖然都不是非常滿意，但還算能接受，因此有很大的機會成為兩岸間最後的均衡狀態。

專家看本周指標／美消費信心恐再下挫

美國上周公布4月就業創下歷史衰退紀錄，但較市場預期略佳，加上國際油價反彈燃起重啟經濟契機、美中貿易紛爭有所轉圜，能源股及科技股帶動美股上揚，本周持續關注全球解封返工後疫情變化及美中貿易第一階段協議後續攻防效應。

名家觀點／發展循環型新農業 三路並進

聯合國4月中旬的「世界糧食危機」報告中警告說：「新冠肺炎大流行引發的動盪，可能讓更多家庭和社區陷入更大的困境」，「在挽救生命或憐生之間，最壞的情況下，如何權衡讓人們免死於冠狀病毒，還是免死於飢餓」，這是一個何等殘酷的選擇。

和大嘉義大埔美新廠 15日上樑

特斯拉上海廠開始量產，和大集團提前部署、同時加碼投資台灣，位於嘉義大埔美園區的三廠及員工宿舍，將於15日舉行上樑典禮。董事長沈國榮說，新廠投資金額約40億元，預計明年第1季完工。

熱門新聞

蘋果砸百億龍潭蓋新廠 研發新世代顯示器

沒有真排富 田主、契作大農也可領1萬元「紓困」

保費7月調漲 估10% 起跳

蘋果加碼百億 祕密在台擴廠

真是市長扛！ 新北420件紓困金發放由侯友宜蓋章

獨／紓困申請書 中央已退回給新北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。