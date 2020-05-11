後新冠肺炎時代 企業數位轉型「轉骨」進行式

新冠肺炎疫情來得又急又兇猛，自2020年初開始擴散蔓延至今未歇，重創全球經濟，而在世界各國陸續鎖國、封城下，卻也讓企業的「數位力」快速被激發。從遠距工作到數位行銷，如何加速「數位轉型」應變在無法面對面，以及人流不能走向實體的情況下，讓損失和衝擊減至最少，從小公司到大企業都無法置身事外，必須化危機為轉機，亦是「轉骨」的好時機。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍指出，公司企業在進行數位化之前，正規的做法是先了解自己目前數位化的能力落點，接著根據自己的落點及想要發展的方向來補足。

若是會與消費者接觸的服務型產業，李世珍進一步建議，那就從消費者的痛點來著手。

此外，李世珍也提醒，當公司企業決定執行數位轉型時，要注意二件事，第一，要分析消費者體驗的旅程，第二，則是要能產生充分的數據用來分析。

中經院副院長王健全也表示，這次的新冠肺炎對全世界人類的生活和商業模式帶來很深刻的「去實體化」衝擊，他提醒政府在研擬各項紓困方案時，絕對有必要植入數位轉型的概念。

王健全指出，過去大家可能會抗拒遠距教學、遠距醫療，或者視訊會議，但這次在疫情影響下，外送平台的發展，讓所有產業都意識到虛擬的腳步，應該要走得更快，且加速實施。

王健全提醒，廠商一定要警覺，即便這次有政府的補助和紓困，但若沒有做好數位轉型的準備，下一次再來個延燒全球的突發事件，黑天鵝，或是灰犀牛再重創全球經濟的話，還是有可能會被淘汰。

嘉威聯合會計師事務所會計師張宏尉則指出，以前製造業廠商多半只會注意到如何買大廠房，或者如何分散風險，但受到新冠肺炎疫情影響，現在就連傳統中小企業都開始意識到公司的科技能力和數位轉型的重要性和迫切性，而且這一波許多中小企業還都是從老闆自己帶頭主動要做，如此一來，執行力相對也就更高了。