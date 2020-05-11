M17集團完成D輪融資 約3,000萬美元
亞洲市場規模最大的直播媒體娛樂影音集團M17 集團宣布，完成D輪近3,000萬美元（約新台幣8億元）資金挹注，此次D輪募資由新加坡Vertex Growth Fund領投，韓商Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、新加坡Innoven Capital、日本KAGA ELECTRONICS、紐約ASE Global Group等共計五大基金共同參與投資。最新一輪資金將預計集中使用在台灣、日本及美國市場並進一步拓展至其他關鍵新興市場，以協助集團獲得更進一步的成長。
M17表示，目前平台上有大量內容創作者及各種贊助機制，專注於深化在日本和亞洲國家的業務發展，同時擴展到美國和中東等新市場，以確保更多大量新用戶和內容創作者。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言