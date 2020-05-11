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高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

M17集團完成D輪融資 約3,000萬美元

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

亞洲市場規模最大的直播媒體娛樂影音集團M17 集團宣布，完成D輪近3,000萬美元（約新台幣8億元）資金挹注，此次D輪募資由新加坡Vertex Growth Fund領投，韓商Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、新加坡Innoven Capital、日本KAGA ELECTRONICS、紐約ASE Global Group等共計五大基金共同參與投資。最新一輪資金將預計集中使用在台灣、日本及美國市場並進一步拓展至其他關鍵新興市場，以協助集團獲得更進一步的成長。

M17表示，目前平台上有大量內容創作者及各種贊助機制，專注於深化在日本和亞洲國家的業務發展，同時擴展到美國和中東等新市場，以確保更多大量新用戶和內容創作者。

M17 新加坡 新台幣

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