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勞動部出招救青年就業 擬對企業訂定不同薪資門檻

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，但對國內就業市場的衝擊才正要引爆，6月又即將迎來畢業潮。勞動部正研擬補助雇主擴大聘用剛畢業年輕人的「安穩青年就業計畫」，且為避免重蹈「22K方案」覆轍，勞動部常務次長林三貴表示，勞動部正研議將依照不同產業別，對接受補助的企業，訂定不同的薪資門檻要求。

至於「安穩青年就業計畫」推出的時機點，林三貴表示，會先觀察6月畢業潮後青年就業市場情形「伺機而動」。但，政大教授林佳和提醒，台灣是全球僅次於義大利，青年失業率第二嚴重的國家，面對此波後疫情時期的青年就業問題，不可不慎。

勞動部表示，「安穩青年就業計畫」自就業安定基金編列60億元預算，計畫協助6萬名大學剛畢業要投入職場的青年，只要雇主願意雇用剛畢業的年輕人，勞動部就給予雇主「雇用補貼」，初步規劃將補助雇主每個月1萬2,000元，共計12個月，計畫內容預計5月底拍板定案。

林三貴表示，「安穩青年就業計畫」推出的時機點很重要，必須發揮即時雨的效果，若太早推出恐讓原本有用人需求的企業，可能為此延後釋出職缺，但太晚的話，又擔心會來不及幫助到剛畢業的青年。

此外，針對國民黨立委建議加入一些保障機制，如雇主應提供逾新台幣3萬元月薪，且兩三年內不可無故解僱。對此，林三貴表示，關於申請雇用補助企業所訂定的基本薪資門檻，勞動部尚在討論，但考量各行業的薪資有差異化，勞動部擬針對不同產業別訂定不同的薪資門檻。

林佳和則表示，針對國民黨立委所提出的3萬元薪資門檻，他認為是不會過分的高，但若不要讓此政策淪於「慷他人之凱」，因為這些補助也都是人民的納稅錢，他建議27K或28K會比較務實。

同時，林佳和也強調，勞動部在推行此方案時，一定要針對企業是否為「額外增加雇用」必須有非常明確的辨識系統。要不然，就會重蹈「22K政策」的覆轍，企業本來就有人力聘僱需求，卻還一手拿政府補助，另外還又壓低青年勞工薪資。尤其又有紓困之亂的前車之鑑，更應避免淪於「只要你敢造冊，我就敢發補助」的歪風。

此外，經濟部工業局副局長楊志清指出，「投資台灣三大方案」亦可為台灣帶來新一波人才需求熱潮，而依據需求彙整結果，電子資訊相關產業仍是人才需求主力，約占整體五成，達7,400人，其次為金屬機電相關產業需要約4,000人，民生化工相關產業則需要約3,100人，業者依據營運需求，即時性人才主要以徵才方式因應，總計提出約11,200人，對於今年就業市場將有挹注。

此外，勞動部表示，將於5月18日至6月24日，辦理「台灣就業通暨全國大專校院聯合線上就業博覽會」，幫助青年學子投入職場。

勞動部 薪資 國民黨

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