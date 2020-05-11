車廠低度運作影響營收 和大預估6月重回成長趨勢

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2020年4月合併營收為 1億6,851萬元，年減66.95 %，累計1~4月合併營收為15億 7,640 萬元，較去年同期減少20.78 %。

今年受到全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流物流，僅維持低度工廠運作，致使公司整體營收不如預期，但隨著時序進5月份歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，和大主力客戶已開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期6月將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

美系電動車大廠，除上海廠早已恢復組裝外，美國廠也已陸續恢復量產，再加上電動車市場已成為各國車廠兵家必爭之地，紛紛開發新款平價車款，搶攻節能商機，以目前公司掌握美系T客戶及歐系L客戶與A客戶的電動車訂單能見度及長期全球車市復甦的強勁力道，雖然受到疫情的短暫衝擊，和大仍持續按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並預計本月中旬辦理嘉義三廠(91地號)廠房暨宿舍新建工程上樑典禮，以提前佈置2021年供應亞、歐、美系電動車大廠產能需求的能量。

面對2020年動盪的經濟局勢，和大早已預先儲備未來歐美與大陸電動車的成長力道，憑藉過去十多年來和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位。

除此之外，在經營管理方面，仍持續精進品質保證提升及樽節成本管理，杜絕不良及浪費等多元管理策略與執行。在研發技術方面，已逐手加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，以強化公司產品及技術發展能量。在製程管理方面，陸續引進高階設備，建構智能產線發展，預估2021年第二季之後嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地，帶動和大產能再創新高的基石。